Show24 Ексклюзиви про зірок Не бачить для себе майбутнього в Україні: як зараз живе ексучасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос
19 липня, 18:10
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Не бачить для себе майбутнього в Україні: як зараз живе ексучасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос

Марта Гнат

Мабуть, уже нікого не здивуєш інформацією, що та чи інша знаменитість зараз будує своє життя за межами України. До цього списку входить і співачка Санта Дімопулос, яка продовжує розмовляти російською, бо, за її словами, вона народилась у російськомовній сім'ї і це залишиться з нею назавжди.

Екссолістка "ВІА Гри" має українсько-ассирійсько-грецьке походження. Якось Хрисанті Дімопулос Янісівна захотіла повністю змінити свої ім'я, прізвище й по батькові. Саме тому тепер співачку офіційно звати Санта Дімопулос Ігорівна. Цікаво, що виконавиця є майстром спорту зі спортивних бальних танців, закінчила юридичний факультет, брала участь у "Фабриці зірок", а потім замінила Надію Мейхер у гурті "ВІА Гра". Як сьогодні живе артистка, дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу.

У колективі вона пробула до 2012 року, а через чотири роки Санта разом з іншими ексучасницями "ВІА Гри" об'єднались у гурт Queens, який проіснував усього рік.

Дімопулос була учасницею 4-го сезону "Танців із зірками". Разом із Максимом Леоновим співачка перемогла у проєкті, однак пара віддала свій кубок Юлії Саніній та Дмитру Жуку, які посіли друге місце.

У 2008 році співачка народила сина від ведучого Андрія Деджули, однак через два роки пара розійшлась. Сьогодні хлопець живе в Україні з батьком. Він ухвалив рішення про переїзд самостійно.

Потім у її житті був бізнесмен Володимир Самсоненко, вони навіть відіграли весілля в Італії, та потім знаменитість зізналась, що все це було фікцією.

З 2015 року артистка була у стосунках із власником спортивних клубів Ігорем Кучеренко. У подружжя народилась донька Софія, але два роки тому Санта оголосила про розлучення.

На жаль, попри відданість і любов одне до одного, ми не змогли зберегти можливість рухатися далі разом. І це нелегко було прийняти, хоч це був усвідомлений вибір,
– писала артистка.

Санта Дімопулос з колишнім чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму Санти Дімопулос

Днями у соцмережах жінка зізналась, що вона стала ініціаторкою розлучення. А одна з причин такого рішення – постійний контроль.

Я жила під постійним контролем. А потім почалася війна. Все стало зовсім іншим. Я опинилися в новій країні і перший раз за довгий час почала запитувати себе те, що раніше навіть не приходило в голову: "А чого хочу саме я?". Чим глибше я знайомилася з собою, тим ясніше розуміла... Дуже багато моїх рішень були продиктовані страхом, який став уже таким звичним, 
– підсумувала Дімопулос.

  • У 2022 році, у день вшанування пам'яті жертв Голодомору, співачка опублікувала відео з чаювання у Версалі. Санта визнала свою помилку, але підкреслила, що їй не потрібні дати, щоб пам'ятати про ту чи іншу трагедію.
  • У 2023 році, коли в Україні вже тривала повномасштабна війна, зірка засвітилась у компанії Лоліти Османової, доньки російського олігарха. Пізніше співачка пояснила, що не ділить людей за расами, віруваннями чи кольором шкіри. Однак вона нібито не спілкується з людьми, які підтримують напад на Україну.
  • Що стосується мовного питання, то, за її словами, на побутовому рівні вона спілкується трьома мовами, і блог веде також на трьох. А що стосується української, так вона намагається вводити її лагідно, без тиску.

На початку війни виконавиця з чоловіком і дітьми виїхали до Франції, а потім оселились в ОАЕ. У 2024 році Санта зробила заяву, що не бачить для себе майбутнього в Україні.

Нині не бачу майбутнього в Україні, що буде далі – не знаю. Україна – моя Батьківщина, моє серце. Намагаюся не мучити себе думками про майбутнє, я вдячна за все, що є в моєму житті на даному етапі та приймаю зміни як є, 
– підкреслила знаменитість.

У травні Дімопулос відсвяткувала 39-й день народження у розкішній сукні бренду Schiaparelli за майже пів мільйона гривень (її вартість – 8100 євро).

День народження Санти Дімопулос / Фото з інстаграму співачки

Ймовірно, блог – основний вид діяльності артистки сьогодні. Вона багато подорожує і активно висвітлює це в інстаграмі, а також висвітлює різноманітні психологічні теми, ділиться порадами, влаштовує авторські ретрити для жінок, записує подкасти.

Цікаво, що розкішний образ життя веде і дружина нового прем'єр-міністра України – Ірина Корецька. У її колекції є прикраси з діамантами та люксові речі.

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