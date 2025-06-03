Блогерка Саша Бо з дітьми пережила землетрус у Туреччині та поділилась подробицями
- Українська блогерка Саша Бо разом з дітьми пережила землетрус в Туреччині 3 червня.
- Саша Бо повідомила, що землетрус відбувся о 2:17 ночі й тривав до 10 секунд.
Українська блогерка Олександра Тарнавська, відома як Саша Бо, разом з дітьми пережила землетрус у Туреччині. Це сталося вночі 3 червня.
Ймовірно, Саша Бо з дітьми перебуває у місті Фетхіє, що на південному заході Туреччини (вона вказала таку геолокацію). Пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.
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В сториз Саша Бо повідомила, що вночі 3 червня разом з дітьми пережила землетрус, який сколихнув Туреччину. Сім'я відправилася на відпочинок, щоб втекти "від стресових українських реалій".
Землетрус відбувся о 2:17 ночі, вода в басейнах здійнялась хвилями, будівлю трусило, ліжко тремтіло,
– написала блогерка.
Вона зазначила, що місцеві жителі звикли до легких поштовхів, але це був серйозний землетрус.
Страшно, але контрольовано. Це тривало до 10 секунд. Я здивована, що не панікувала,
– поділилась Саша Бо.
Що відомо про землетрус у Туреччині
Вночі 3 червня в Туреччині стався землетрус магнітудою 5,8 бала, біля узбережжя Мармаріса.
Землетрус також відчули люди в сусідніх провінціях.
Загинула 14-річна дитина, в якої сталася панічна атака. Також є 69 постраждалих.