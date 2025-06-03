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Show24 Українські зірки Блогерка Саша Бо з дітьми пережила землетрус у Туреччині та поділилась подробицями
3 червня, 16:30
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Блогерка Саша Бо з дітьми пережила землетрус у Туреччині та поділилась подробицями

Марія Примич
Основні тези
  • Українська блогерка Саша Бо разом з дітьми пережила землетрус в Туреччині 3 червня.
  • Саша Бо повідомила, що землетрус відбувся о 2:17 ночі й тривав до 10 секунд.

Українська блогерка Олександра Тарнавська, відома як Саша Бо, разом з дітьми пережила землетрус у Туреччині. Це сталося вночі 3 червня.

Ймовірно, Саша Бо з дітьми перебуває у місті Фетхіє, що на південному заході Туреччини (вона вказала таку геолокацію). Пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.

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В сториз Саша Бо повідомила, що вночі 3 червня разом з дітьми пережила землетрус, який сколихнув Туреччину. Сім'я відправилася на відпочинок, щоб втекти "від стресових українських реалій".

Землетрус відбувся о 2:17 ночі, вода в басейнах здійнялась хвилями, будівлю трусило, ліжко тремтіло, 
– написала блогерка. 

Вона зазначила, що місцеві жителі звикли до легких поштовхів, але це був серйозний землетрус. 

Страшно, але контрольовано. Це тривало до 10 секунд. Я здивована, що не панікувала, 
– поділилась Саша Бо.

Саша Бо з дітьми пережила землетрус / Скриншот з інстаграму

Що відомо про землетрус у Туреччині

  • Вночі 3 червня в Туреччині стався землетрус магнітудою 5,8 бала, біля узбережжя Мармаріса. 

  • Землетрус також відчули люди в сусідніх провінціях. 

  • Загинула 14-річна дитина, в якої сталася панічна атака. Також є 69 постраждалих. 