Схудла на 35 кілограмів: Саша Заріцька засвітила струнку фігуру на етнофестивалі "Вирій"

Українська співачка та фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька продовжує вражати прихильників неймовірними трансформаціями своєї зовнішності. Нещодавно зірка відвідала етнофестиваль "Вирій", де з гордістю продемонструвала результати тривалого схуднення.

Виконавиця поділилася новими кадрами, на яких похизувалася підтягнутим тілом. Завдяки наполегливій праці та дисципліні Олександрі вдалося позбутися близько 35 зайвих кілограмів. На фестивальному майданчику вона з'явилася у вбранні, яке вигідно підкреслило її плаский животик.

Саша Заріцька після схуднення / фото з інстаграму

Раніше артистка вже зазначала, що свідомо обрала шлях здорового та поступового скидання ваги. Проте неймовірний результат змусив деяких фоловерів сумніватися: у мережі навіть почали підозрювати зірку у використанні популярного серед знаменитостей препарату "Оземпік".

Саша Заріцька до схуднення / колаж 24 Каналу

Аби розвіяти всі міфи та чутки, Заріцька активно транслює не лише фінальний результат, а й сам процес своєї трансформації. Співачка регулярно публікує у соціальних мережах фотографії та відео зі спортивного залу, наочно доводячи, що її струнка фігура – це виключно плід виснажливих тренувань та роботи над собою.

Олександра Заріцька відома своєю чуттєвою натурою. Нещодавно прямо під час концерту співачка не стримала сліз, коли військовий зі сцени освідчився своїй коханій та зворушливо пообіцяв стати справжнім батьком для її дитини.