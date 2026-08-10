Исполнительница поделилась новыми снимками, на которых продемонстрировала подтянутое тело. Благодаря упорному труду и дисциплине Александре удалось сбросить около 35 лишних килограммов. На фестивальной площадке она появилась в наряде, который выгодно подчеркнул ее плоский животик.

Саша Зарицкая после похудения / фото из инстаграма

Ранее артистка уже отмечала, что сознательно выбрала путь здорового и постепенного похудения. Однако невероятный результат заставил некоторых подписчиков усомниться: в сети даже начали подозревать звезду в использовании популярного среди знаменитостей препарата "Оземпик".

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Саша Зарицкая до похудения / коллаж 24 Канала

Чтобы развеять все мифы и слухи, Зарицкая активно демонстрирует не только конечный результат, но и сам процесс своей трансформации. Певица регулярно публикует в социальных сетях фотографии и видео из спортзала, наглядно доказывая, что ее стройная фигура – это исключительно плод изнурительных тренировок и работы над собой.

Александра Зарицкая известна своей чувственной натурой. Недавно прямо во время концерта певица не сдержала слез, когда военный со сцены сделал предложение своей возлюбленной и трогательно пообещал стать настоящим отцом для ее ребенка.