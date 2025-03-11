Помер Саймон Фішер-Беккер – актор "Гаррі Поттера" та "Доктора Хто"

Помер британський актор Саймон Фішер-Беккер. Йому було 63 роки. Зірка театру та кіно спеціалізувався на комедійних ролях.

Найбільше Саймона Фішера-Беккера знали за ролями у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь" та серіалі "Доктор Хто". Про його смерть повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

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Про втрату розповів агент актора, Кім Беррі, 9 березня. Він назвав Фішера-Беккера чуйною та доброю людиною, який був завжди готовий прийти на допомогу.

Сьогодні я втратив не лише клієнта в особі Саймона Фішера-Беккера, але й близького друга, з яким був знайомий 15 років. Я ніколи не забуду телефонний дзвінок до нього, коли йому запропонували роль Доріума Молдовара в "Докторі Хто",

– поділився агент.

Також смерть актора підтвердив його чоловік, актор Тоні Дагдейл.

"У мене дуже сумна новина. О 2:50 цього дня Саймон помер. Я деякий час залишатиму цей профіль відкритим. На цей час я не впевнений, чи буду щось публікувати знову. Дякую", – написав Дайдейл.

Зауважимо, 7 березня стало відомо про смерть американської акторки Памели Бах. Зірка "Рятувальників Малібу" скоїла самогубство.

Що відомо про Саймона Фішера-Беккера

Саймон Фішер-Беккер народився у Великій Британії. Його спеціалізацією були комедійні ролі.

У 2001 році актор втілив роль привида Товстого монаха у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь".



Саймон Фішер-Беккер у "Гаррі Поттері / Кадр з фільму

Також Саймон з'явився у серіалі "Доктор Хто" поряд з Меттом Смітом. Актор зіграв торговця на чорному ринку Доріума Малдовара.



Саймон Фішер-Беккер у "Докторі Хто" / Кадр з серіалу

Актор брав участь у телевізійних проєктах, грав в комедійних серіалах, а ще мав роль у трилері Disaster Dates-2 ("Катастрофічні побачення-2"), який вийшов на екрани у 2023.

Також Саймон Фішер-Беккер був письменником, оповідачем та оратором.