Помер Саймон Фішер-Беккер – актор "Гаррі Поттера" та "Доктора Хто"
- Помер британський актор Саймон Фішер-Беккер, відомий за ролями у "Гаррі Поттері" та "Докторі Хто", у віці 63 років.
- Його смерть підтвердили агент Кім Беррі й чоловік Тоні Дагдейл.
- Фішер-Беккер спеціалізувався на комедійних ролях і брав участь у різних телевізійних проєктах, а також був письменником і оратором.
Помер британський актор Саймон Фішер-Беккер. Йому було 63 роки. Зірка театру та кіно спеціалізувався на комедійних ролях.
Найбільше Саймона Фішера-Беккера знали за ролями у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь" та серіалі "Доктор Хто". Про його смерть повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.
До слова Судмедексперти назвали причину смерті оскароносного Джина Гекмена та його дружини
Про втрату розповів агент актора, Кім Беррі, 9 березня. Він назвав Фішера-Беккера чуйною та доброю людиною, який був завжди готовий прийти на допомогу.
Сьогодні я втратив не лише клієнта в особі Саймона Фішера-Беккера, але й близького друга, з яким був знайомий 15 років. Я ніколи не забуду телефонний дзвінок до нього, коли йому запропонували роль Доріума Молдовара в "Докторі Хто",
– поділився агент.
Також смерть актора підтвердив його чоловік, актор Тоні Дагдейл.
"У мене дуже сумна новина. О 2:50 цього дня Саймон помер. Я деякий час залишатиму цей профіль відкритим. На цей час я не впевнений, чи буду щось публікувати знову. Дякую", – написав Дайдейл.
Зауважимо, 7 березня стало відомо про смерть американської акторки Памели Бах. Зірка "Рятувальників Малібу" скоїла самогубство.
Що відомо про Саймона Фішера-Беккера
Саймон Фішер-Беккер народився у Великій Британії. Його спеціалізацією були комедійні ролі.
У 2001 році актор втілив роль привида Товстого монаха у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь".
Саймон Фішер-Беккер у "Гаррі Поттері / Кадр з фільму
Також Саймон з'явився у серіалі "Доктор Хто" поряд з Меттом Смітом. Актор зіграв торговця на чорному ринку Доріума Малдовара.
Саймон Фішер-Беккер у "Докторі Хто" / Кадр з серіалу
Актор брав участь у телевізійних проєктах, грав в комедійних серіалах, а ще мав роль у трилері Disaster Dates-2 ("Катастрофічні побачення-2"), який вийшов на екрани у 2023.
Також Саймон Фішер-Беккер був письменником, оповідачем та оратором.