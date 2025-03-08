Джин Гекмен помер від природних причин, а його дружина пішла з життя на тиждень раніше. Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Times. Цю інформацію повідомила головна судмедекспертка штату Нью-Мексико.

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Джин Геймен помер через серцево-судинні захворювання. Ймовірно, це сталося 17 лютого, коли востаннє працював його кардіостимулятор.

Шериф Адана Мендозу також припускає, що у Джина Гекмена могла стрімко прогресувати хвороба Альцгеймера.

Дружина Гекмена, Бетсі Аракава, померла тижнем раніше – 11 лютого. У цей день вона листувалась з масажистом, також її бачили біля аптеки. Вже після цього жінка не виходила на зв'язок.

Причиною смерті став хантавірус – рідкісне захворювання, яке переважно поширюється через послід і сечу мишей. Санітарні інспектори повідомили, що помітили активність гризунів поза межами будинку.

Нагадаємо, що в будинку подружжя знайшли мертвою їхню німецьку вівчарку. Вона могла загинути через зневоднення та голод. Оскароносного актора Джина Гекмена та його дружину знайшли мертвими 26 лютого.