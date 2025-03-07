Про це виданню TMZ повідомили джерела в правоохоронних органах, пише 24 Канал. Памела Бах не виходила на зв'язок, тому рідні занепокоїлись і пішли до житла акторки, де знайшли її тіло.

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Лікарів викликали в будинок Памели Бах в середу, 5 березня, після 22:00. На місці вони констатували смерть акторки від вогнепального поранення в голову. Повідомляється, що записки не було.

Наша сім'я глибоко засмучена через нещодавню смерть Памели Гассельгофф. Ми вдячні за любов і підтримку в цей важкий час, але ми просимо залишити нас наодинці, поки ми сумуємо і переживаємо цей непростий період,

– прокоментував смерть ексдружини Девід Гассельгофф.

Зазначимо, що Девід та Памела були у шлюбі з 1989 до 2006 року.

Представник Памели Бах розповів TMZ, що в шоці та досі переживає втрату акторки й буде сумувати за нею.

Моє серце з її сім'єю, її прекрасними дочками та онукою, якими Памела постійно захоплювалася і яких так сильно любила. Памела часто говорила про те, що дуже пишається своїми доньками й тим, ким вони стали. Вона була "Гордою мамою",

– йдеться у заяві.

Що відомо про Памелу Бах