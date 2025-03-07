Про це виданню TMZ повідомили джерела в правоохоронних органах, пише 24 Канал. Памела Бах не виходила на зв'язок, тому рідні занепокоїлись і пішли до житла акторки, де знайшли її тіло.
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Лікарів викликали в будинок Памели Бах в середу, 5 березня, після 22:00. На місці вони констатували смерть акторки від вогнепального поранення в голову. Повідомляється, що записки не було.
Наша сім'я глибоко засмучена через нещодавню смерть Памели Гассельгофф. Ми вдячні за любов і підтримку в цей важкий час, але ми просимо залишити нас наодинці, поки ми сумуємо і переживаємо цей непростий період,
– прокоментував смерть ексдружини Девід Гассельгофф.
Зазначимо, що Девід та Памела були у шлюбі з 1989 до 2006 року.
Представник Памели Бах розповів TMZ, що в шоці та досі переживає втрату акторки й буде сумувати за нею.
Моє серце з її сім'єю, її прекрасними дочками та онукою, якими Памела постійно захоплювалася і яких так сильно любила. Памела часто говорила про те, що дуже пишається своїми доньками й тим, ким вони стали. Вона була "Гордою мамою",
– йдеться у заяві.
Що відомо про Памелу Бах
- Вперше на великому екрані Памела Бах з'явилася у фільмі "Бійцівська рибка" 1983 року, режисером якого став Френсіс Форд Коппола. У стрічці також зіграли Метт Діллон, Міккі Рурк та Даян Лейн.
- Згодом Памела отримала роль у серіалі "Рятувальники Малібу".