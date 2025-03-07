Об этом изданию TMZ сообщили источники в правоохранительных органах, пишет 24 Канал. Памела Бах не выходила на связь, поэтому родные забеспокоились и пошли к жилью актрисы, где нашли ее тело.

Читайте также Имела украинские корни: в США нашли мертвой Мишель Трахтенберг – звезду сериала о Баффи

Врачей вызвали в дом Памелы Бах в среду, 5 марта, после 22:00. На месте они констатировали смерть актрисы от огнестрельного ранения в голову. Сообщается, что записки не было.

Наша семья глубоко опечалена из-за недавней смерти Памелы Хассельхофф. Мы благодарны за любовь и поддержку в это трудное время, но мы просим оставить нас наедине, пока мы скорбим и переживаем этот непростой период,

– прокомментировал смерть экс-супруги Дэвид Хассельхофф.

Отметим, что Дэвид и Памела были в браке с 1989 до 2006 года.

Представитель Памелы Бах рассказал TMZ, что в шоке и до сих пор переживает потерю актрисы и будет скучать по ней.

Мое сердце с ее семьей, ее прекрасными дочерьми и внучкой, которыми Памела постоянно восхищалась и которых так сильно любила. Памела часто говорила о том, что очень гордится своими дочками и тем, кем они стали. Она была "Гордой мамой",

– говорится в заявлении.

Что известно о Памеле Бах