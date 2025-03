Виграла Євробачення та страждає від невиліковної хвороби: що відомо про життя Селін Діон

Селін Діон – канадська співачка світового масштабу. Сьогодні, 30 березня, їй виповнилось 57 років. Усе роки вона присвячувала себе музиці, а зі своїм коханим так і не змогла прожити все життя.

Селін народилась у провінційному містечку Шарлемань, Канада. Її родина була багатодітною, а сама вона була наймолодшою. На початку 70-х років батьки дівчинки придбали невеличкий ресторан. Там вони грали на скрипці та баяні, а юна Селін вперше наважилась виступити перед публікою. Ба більше, коли діти підросли, то батьки створили гурт і виступали разом у рідному місті. Як складалась кар'єра найвисокооплачуванішої співачки у світі, чому втратила кохання та яка хвороба не дає їй щасливо жити, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

Кар'єра співачки

Вже у 12 років дівчина записала першу пісню. У цьому їй допомагали мама та брат. Запис відправили місцевому менеджеру Рене Анжелі. Саме цей чоловік допоміг Селін стати співачкою світового масштабу.

Чоловік заклав власний будинок, щоб оплатити її перший альбом. Едді Марне, який був жаданим автором пісень серед співаків, погодився писати для Діон. Від так, трек La voix du bon Dieu став першим хітом.

Celine Dion – La voix du bon Dieu: слухайте пісню онлайн

Згодом співачка з'явилась на шоу "Єлисейські поля", де ведучий програми закликав усіх запам'ятати ім'я цієї дівчини. У 1983 році артистка отримала "золоту платівку" у Франції за трек D'amour ou d'amitie.

Здавалось, коли кар'єра почала набирати обертів, варто докладати максимальних зусиль, щоб вибратись на пік слави, але продюсер ухвалив рішення поставити на паузу кар'єру Селін. Співачка 18 місяців не виступала, але продовжувала займатись музикою та вокалом. У 1988 році вона поїхала на Євробачення від Швейцарії та здобула перемогу.

Céline Dion – Ne Partez Pas Sans Moi (Winner of Eurovision 1988): дивіться відео онлайн

Вважається, що світова популярність до виконавиці прийшла з записом саундтреку до фільму "Красуня та чудовисько". Ба більше, Селін отримала Оскар за найкращу пісню до фільму й Ґреммі за найкраще виконання попдуетом.

Céline Dion, Peabo Bryson – Beauty and the Beast: слухайте пісню онлайн

Не варто забувати й про один із найлегендарніших треків My Heart Will Go On, який став ідеальним поєднанням із фільмом "Титанік". Зазначимо, що пісня стала тією, яка найбільше продалась у всьому світі.

Céline Dion – My Heart Will Go On: дивіться відео онлайн

Співачка отримала визнання найбільших центрів музичної індустрії, а її ім'я назавжди вписано у список тих, хто став справжнім феноменом світового шоубізнесу.

Особисте життя

Селін із тих жінок, яка кохала один раз. Стосунки зав'язались із її продюсером Рене, який був старший за неї на 26 років. У 1994 році пара одружилась.

У подружжя народилось троє синів: Рене-Шарль (2001) й близнюки Едді та Нельсон (2010).

Селін Діон із дітьми / Фото з інстаграму співачки

У 1998 році у чоловіка співачки діагностували рак гортані. Йому провели операцію й хвороба відступила. Але вже у 2013 році стався рецидив. Упродовж трьох років Рене боровся з недугою, але у 2016 році він помер.

Відзначимо, що цю історію закоханих екранізували у фільмі "Голос кохання".

Фільм "Голос кохання": дивіться відео трейлеру українською

Хвороба Селін Діон

У грудні 2022 року в зірки виявили невиліковну хворобу – синдром м'язової скутості, рідкісне неврологічне захворювання. Шлях до встановлення правильного діагнозу виявився довгим і складним. Лікарям знадобилося близько десяти років. Протягом цього часу Діон боролася з сильним болем, вдаючись до медикаментозного лікування.

Я приймала, наприклад, перед виступом 20 міліграмів. В якийсь момент моє тіло звикло до нього. 20, 30, 40 міліграмів. Це розслабляло моє тіло. Однак, потім ти звикаєш і це більше не працює,

– зізналася попзірка.

Відомо, що хвороба вплинула на голосові м'язи артистки, що призвело до значних змін у її здатності співати. Наслідки хвороби виявилися настільки серйозними, що одного разу через сильні м'язові спазми співачка зламала собі ребра.

У червні минулого року відбулася прем'єра документального фільму "I Am: Celine Dion", в якому канадська співачка відверто розповіла про свою боротьбу з рідкісним і невиліковним синдромом м'язової скутості.

З фільму не вирізали сцену нападу, що приголомшило шанувальників Селін. Вони не звикли бачити свою улюбленицю у такому важкому стані.

Сильний напад Селін Діон: дивіться відео онлайн

Селін Діон сьогодні

Улюблениця мільйонів сподівається, що за допомогою наукових досліджень, фахівці знайдуть спосіб вилікувати цю хворобу. Крім того, вона п'ять днів на тиждень проходить терапію та вчиться жити з хворобою й мріє про повернення на велику сцену.

Цікаво, що у 2023 році Діон знялася у ролі самої себе у фільмі "Знову кохаю", що стало її першою акторською роботою у повнометражній стрічці.