Невиліковно хвора Селін Діон вперше за довгий час вийде на сцену

Легендарна співачка Селін Діон анонсувала нові виступи уперше після тривалої паузи. Уже кілька років артистка припинила активну діяльність через рідкісне захворювання.

Селін Діон готова повернутися на сцену у Франції цього року. Це підтвердили у виданні Variety.

На вулицях Парижа днями з'явилися постери з назвами пісень Селін Діон – Pour que tu m'aimes encore і Power of Love. Знімки з афішами почали поширюватися у соцмережах.

У пресі повідомляють, що Селін Діон дасть кілька концертів у Парижі на одній з найбільших арен у Європі – Paris La Défense, що вміщує близько 40 тисяч глядачів.

Очікується, що Селін Діон виступатиме двічі на тиждень упродовж вересня та жовтня 2026 року. Однак наразі менеджмент артистки цю інформацію не підтвердив.

Ці паризькі концерти Селін Діон анонсувала ще на 2020 рік, але їх перенесли через пандемію. А вже згодом стало відомо про хворобу зірки.

Що відомо про хворобу Селін Діон?

У грудні 2022 року Селін Діон зізналась, що їй діагностували невиліковне неврологічне захворювання – синдром м'язової скутості, що провокує постійні судоми у всіх м'язах. Артистка не могла співати, тому перенесла свій масштабний тур, що планувала на 2023 та 2024 рік.

Співачка таки вийшла на сцену 26 липня 2024 року – вона виступила на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Селін Діон виконала пісню французької зірки Едіт Піаф – Hymne à l’Amour.

Про своє захворювання Селін Діон розповіла в автобіографічному фільмі I Am: Celine Dion ("Я: Селін Діон").