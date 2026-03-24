Селин Дион готова вернуться на сцену во Франции в этом году. Это подтвердили в издании Variety.

К слову Скандальное видео ареста Джастина Тимберлейка слили в сеть: как отреагировала его жена

На улицах Парижа на днях появились постеры с названиями песен Селин Дион – Pour que tu m'aimes encore и Power of Love. Снимки с афишами начали распространяться в соцсетях.

В прессе сообщают, что Селин Дион даст несколько концертов в Париже на одной из крупнейших арен в Европе – Paris La Défense, вмещающей около 40 тысяч зрителей.

Ожидается, что Селин Дион будет выступать дважды в неделю в течение сентября и октября 2026 года. Однако пока менеджмент артистки эту информацию не подтвердил.

Эти парижские концерты Селин Дион анонсировала еще на 2020 год, но их перенесли из-за пандемии. А уже потом стало известно о болезни звезды.

Что известно о болезни Селин Дион?

В декабре 2022 года Селин Дион призналась, что ей диагностировали неизлечимое неврологическое заболевание – синдром мышечной скованности, что провоцирует постоянные судороги во всех мышцах. Артистка не могла петь, поэтому перенесла свой масштабный тур, что планировала на 2023 и 2024 год.

Певица таки вышла на сцену 26 июля 2024 года – она выступила на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Селин Дион исполнила песню французской звезды Эдит Пиаф – Hymne à l'Amour.

О своем заболевании Селин Дион рассказала в автобиографическом фильме I Am: Celine Dion ("Я: Селин Дион").