После этого инсайдеры поделились с PEOPLE реакцией его жены – Джессики Бил.

По словам инсайдеров, после публикации видео с бодикамеры полиции 20 марта история об аресте Джастина Тимберлейка снова получила огласку – и это расстроило Джессику. Она считает ситуацию стрессовой и хотела бы уже оставить ее позади. Впрочем, несмотря на все, Бил не отворачивается от мужа.

Она поддерживает Джастина, но не боится выражать разочарование определенными его решениями. Это был один из таких случаев,

– отметил инсайдер.

Для справки! Джастин Тимберлейк и Джессика Бил женаты с 2012 года и воспитывают двух сыновей – Сайласа (2015) и Финеаса (2020).

Заметим, ранее Джастин Тимберлейк пытался через суд не допустить публикации видео с бодикамер полиции, объясняя это рисками для своей репутации. Однако в марте 2026 года стороны урегулировали вопрос, и в сети появилась отредактированная версия записи. В частности, ролик опубликовало издание TMZ.

Что известно о задержании Джастина Тимберлейка?