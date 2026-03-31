Селін Діон оголосила про повернення на сцену попри невиліковну хворобу

Канадська співачка Селін Діон підтвердила чутки про повернення на велику сцену. Артистка звернулась до шанувальників та розповіла про стан свого здоров'я.

У свій 58 день народження Селін Діон опублікувала нове відео на своїй сторінці в інстаграмі. У ньому вона зробила важливу заяву.

Співачка оголосила, що вона справді повертається на сцену. У вересні й жовтні відбудеться 10 концертів у Парижі – на арені Paris La Défense, що є однією з найбільших у Європі.

Я хочу, аби ви знали, що у мене все чудово. Я стежу за своїм здоров'ям, почуваюся добре. Я знову співаю, навіть трохи танцюю. Мені це так подобається,

– сказала артистка.

Селін Діон додала, що протягом останніх років її дуже підтримували молитви й добрі слова шанувальників. Вона зізналась, що сумувала за прихильниками, тому виступ на великій сцені стане для неї "найкращим подарунком".

Квитки на концерти будуть у продажі з 7 квітня, пише BBC. Очікується, що попит буде шаленим, тож фанати можуть зареєструватись на сайті Селін Діон з 31 березня.

