Помер Сергій Бондар – відомий "сільський султан" з проєкту "Хата на тата"

Помер Сергій Бондар із Ксаверівки, що на Київщині. Його глядачі запам'ятали завдяки участі у популярному телепроєкті "Хата на тата".

Чоловік пішов із життя 18 травня 2026 року. Сумну звістку повідомив його син у соцмережі TikTok.

Чим був відомий Сергій Бондар?

У відеозверненні хлопець попросив користувачів із розумінням поставитися до втрати родини та не розпитувати близьких про батька чи його участь у телешоу.

Сергій Бондар став відомим після появи в одному з випусків "Хати на тата". Через захоплення турецькими серіалами та яскравий характер глядачі охрестили його "сільським султаном".

Під час шоу чоловік відверто говорив, що більшість домашніх обов'язків має виконувати жінка, тоді як сам любив проводити час за переглядом телевізора.

Разом із дружиною Світланою він виховував двох синів та вів велике господарство. Родина утримувала худобу й птицю, а також обробляла земельні ділянки.

Саме погляди Сергія на сімейні ролі викликали бурхливі дискусії серед глядачів і зробили його одним із найпомітніших героїв проєкту.

Втім, після завершення зйомок у житті родини відбулися зміни. За словами близьких, Сергій почав більше допомагати по господарству, підтримувати дружину та активніше брати участь у сімейних справах. Також він завершив кілька справ, які довго відкладав.

Одним із пам'ятних моментів його участі в шоу стало створення разом із сином футбольного майданчика для місцевої молоді.

