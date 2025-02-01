Стендапер Сергій Чирков освідчився коханій
- Український стендапер Сергій Чирков зробив пропозицію руки й серця Наті Гресько.
- Наті Гресько запропонувала підписникам привітати їх, долучившись до збору на дрони й РЕБи.
Український стендапер та резидент "Підпільного стендапу" Сергій Чирков зробив пропозицію руки й серця своїй коханій Наті Гресько. Співведуча ютуб-проєкту "Ебаут" показала обручку від коханого.
Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інстаграм Гресько. Вона поділилась радісною новиною з підписниками.
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У своєму інстаграмі Наті Греська опублікувала фотографію, де показала обручку від Сергія Чиркова. На світлині також є і сам стендапер. У дописі співведуча ютуб-проєкту "Ебаут" повідомила, що сказала коханому "так".
Yes, si, так,
– коротко підписала фото Наті.
У коментарях люди вітають пару з заручинами та пишуть приємні слова.
- "Чекаю найкрасивішу наречену у світі".
- "Вау-вау, які гарні новини".
- "Вітання! Ви дуже круті".
- "Коли твоя крашиха і краш одружуються".
- "Така щаслива за вас, коти!"
- "Вітання! Ви дуже естетична пара!"
Наті Гресько також запропонувала підписникам привітати їх з Чирковим, долучившись до збору на дрони й РЕБи. Вона прикріпила посилання на банку в інстаграм-сторіс. Кошти збирають для 10 бригад Сил оборони України.
Важливо! Долучитися до збору на дрони й РЕБи можна за посиланням.
Зазначимо, раніше Наті Гресько була у шлюбі з кінорежисером Дмитром Авдєєвим. У пари народився син Марк.