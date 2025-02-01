УКР РУС
1 лютого 2025, 15:30
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Стендапер Сергій Чирков освідчився коханій

Марія Примич
Основні тези
  • Український стендапер Сергій Чирков зробив пропозицію руки й серця Наті Гресько.
  • Наті Гресько запропонувала підписникам привітати їх, долучившись до збору на дрони й РЕБи.

Український стендапер та резидент "Підпільного стендапу" Сергій Чирков зробив пропозицію руки й серця своїй коханій Наті Гресько. Співведуча ютуб-проєкту "Ебаут" показала обручку від коханого.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інстаграм Гресько. Вона поділилась радісною новиною з підписниками. 

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У своєму інстаграмі Наті Греська опублікувала фотографію, де показала обручку від Сергія Чиркова. На світлині також є і сам стендапер. У дописі співведуча ютуб-проєкту "Ебаут" повідомила, що сказала коханому "так".

Yes, si, так,
– коротко підписала фото Наті. 

У коментарях люди вітають пару з заручинами та пишуть приємні слова.

  • "Чекаю найкрасивішу наречену у світі".
  • "Вау-вау, які гарні новини".
  • "Вітання! Ви дуже круті".
  • "Коли твоя крашиха і краш одружуються".
  • "Така щаслива за вас, коти!"
  • "Вітання! Ви дуже естетична пара!"

Сергій Чирков освідчився Наті Гресько / Скриншот з інстаграму 

Наті Гресько також запропонувала підписникам привітати їх з Чирковим, долучившись до збору на дрони й РЕБи. Вона прикріпила посилання на банку в інстаграм-сторіс. Кошти збирають для 10 бригад Сил оборони України. 

Важливо! Долучитися до збору на дрони й РЕБи можна за посиланням

Наті Гресько залишила посилання на збір / Скриншот з інстаграму

Зазначимо, раніше Наті Гресько була у шлюбі з кінорежисером Дмитром Авдєєвим. У пари народився син Марк.