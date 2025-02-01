Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Гресько. Она поделилась радостной новостью с подписчиками.
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В своем инстаграме Нати Гресько опубликовала фотографию, где показала кольцо от Сергея Чиркова. На фотографии также есть и сам стендапер. В заметке соведущая ютуб-проекта "Ебаут" сообщила, что сказала любимому "да".
Yes, si, да,
– коротко подписала фото Нати.
В комментариях люди поздравляют пару с помолвкой и пишут приятные слова.
- "Жду самую красивую невесту в мире".
- "Вау-вау, какие хорошие новости".
- "Поздравления! Вы очень крутые".
- "Когда твоя крашиха и краш женятся".
- "Такая счастливая за вас, коты!"
- "Поздравляю! Вы очень эстетичная пара!"
Сергей Чирков сделал предложение Нате Гресько / Скриншот из инстаграма
Нати Гресько также предложила подписчикам поздравить их с Чирковым, присоединившись к сбору на дроны и РЭБы. Она прикрепила ссылку на банк в инстаграм-сторис. Средства собирают для 10 бригад Сил обороны Украины.
Важно! Приобщиться к сбору на дроны и РЭБы можно по ссылке.
Нати Гресько оставила ссылку на сбор / Скриншот из инстаграма
Отметим, ранее Нати Гресько была в браке с кинорежиссером Дмитрием Авдеевым. У пары родился сын Марк.