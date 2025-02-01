Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Гресько. Она поделилась радостной новостью с подписчиками.

Тоже интересно Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз впервые стала мамой

В своем инстаграме Нати Гресько опубликовала фотографию, где показала кольцо от Сергея Чиркова. На фотографии также есть и сам стендапер. В заметке соведущая ютуб-проекта "Ебаут" сообщила, что сказала любимому "да".

Yes, si, да,

– коротко подписала фото Нати.

В комментариях люди поздравляют пару с помолвкой и пишут приятные слова.

"Жду самую красивую невесту в мире".

"Вау-вау, какие хорошие новости".

"Поздравления! Вы очень крутые".

"Когда твоя крашиха и краш женятся".

"Такая счастливая за вас, коты!"

"Поздравляю! Вы очень эстетичная пара!"

Сергей Чирков сделал предложение Нате Гресько / Скриншот из инстаграма

Нати Гресько также предложила подписчикам поздравить их с Чирковым, присоединившись к сбору на дроны и РЭБы. Она прикрепила ссылку на банк в инстаграм-сторис. Средства собирают для 10 бригад Сил обороны Украины.

Важно! Приобщиться к сбору на дроны и РЭБы можно по ссылке.

Нати Гресько оставила ссылку на сбор / Скриншот из инстаграма

Отметим, ранее Нати Гресько была в браке с кинорежиссером Дмитрием Авдеевым. У пары родился сын Марк.