Вони не слідували трендам: 7 знаменитостей, які завжди спілкувались українською

Початок повномасштабного вторгнення став переломним моментом для багатьох артистів. Ті, хто все життя говорив російською, перейшов на українську мову, щоб відокремитися від всього, що пов'язане з країною-агресором.

Та насправді не всім довелось докладати зусиль, адже чимало знаменитостей спілкувались українською все життя. У добірці 24 Каналу читайте більше про тих, хто ніколи не цурався рідної мови й не вівся на пропаганду.

Сергій Притула

Перш ніж стати волонтером, велику частину свого життя Сергій Притула присвятив телебаченню. Він спілкувався українською у всіх проєктах і не зважав, яку мову обирають його співрозмовники. Також Сергій Притула був керівником і ведучим першого україномовного гумористичного шоу "Вар'яти".



Христина Соловій

Співачка ніколи не цуралась свого коріння, а навпаки, відроджувала, поширювала й розповідала про культуру своїх предків. Її громадянська позиція завжди була незмінною та одностайною.



Андрій Кузьменко

Кузьма "Скрябін" народився на заході України, тому українська мова та звичаї були для нього звичними з самого дитинства. Він не піддавався впливу російськомовних колег, хоч сам вважав, що неважливо, якою мовою спілкується людина.



Ірина Федишин

Співачка завжди спілкувалася та виконувала свої пісні українською мовою. У неї завжди була стійка позиція, адже ще зі школи вона знала, як радянська влада боролась з будь-якими проявами українськості.



Ігор Кондратюк

Ведучий і шоумен часто був єдиним україномовним суддею у різних шоу. У період, коли російська мова домінувала на телебаченні, Кондратюк принципово говорив рідною мовою в ефірі та не переходив на російську, спілкуючись з колегою. Для нього це завжди було свідомим вибором.



Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" створював пісні тільки рідною мовою і зробив україномовні треки популярними на весь світ. Ще у 2019 році Вакарчук підкреслював, що мова – це зброя. На той час не всі його колеги мали таку ж позицію.



Оля Цибульська

Співачка родом з невеликого міста на Рівненщині. Після переїзду до Києва вона продовжувала спілкуватись українською, але відчувала, що через це на неї дивляться по-іншому. Якось зірка зізнавалась, що її називали "провінційною вискочкою". Цибульській наголошували: щоб її пісні потрапляли на радіо, їх треба було писати російською. Однак вона не зрадила свою позицію.



Насправді набагато більше число знаменитостей спілкувалися українською. Це Михайло Хома, Тарас Тополя, Олександр Положинський, Віктор Павлік, Ольга Фреймут, Руслана, Сергій Танчинець та інші.