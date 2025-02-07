Сергій Притула вперше за довгий час показався зі старшим братом
- Сергій Притула зустрівся з братом Василем, який приїхав, щоб допомогти йому під час хвороби.
- Шанувальники бажають Притулі швидкого одужання та пишуть йому приємні слова підтримки.
Сергій Притула зустрівся зі старшим братом Василем. Волонтер поділився з шанувальниками їхнім спільним фото.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук Притули. Як виявилося, він захворів, тому на допомогу приїхав брат.
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Зліг з грипом, температура 39+, всього ламає. О 2 ночі відчуваю, як хтось турботливо торкається долонею лоба, ставить велике горня чаю з лимоном та імбиром, закалатує пачку "Фервексу" в іншу кружку… Так, брат приїхав. Дуже хочу, щоб у моїх дітей між собою було стільки ж любові та турботи, як у мене зі старшим. Дякую, братику! Йду на поправку!,
– написав Сергій Притула.
У коментарях люди бажають волонтерові швидкого одужання.
- "Швидкого одужання! Будьте здорові, всі Притули".
- "Коли є така підтримка – це дуже цінно. Таке не купиш за жодні гроші. Будьте здорові обидва, тримайтесь купи".
- "Розчулили… Мої два сини саме погиркались і вже добу не розмовляють. Показала старшому ваш допис, пішов миритись. Зичу швидкого одужання".
- "Одужуйте, пане Сергію. Присутність рідної людини у тяжкі години хвороби – найкраще, що може бути. Все буде добре! Перемоги нам всім і на всіх фронтах!"
- "Швидкого і легкого одужання! Сім'я – це так важливо! Ви неймовірні, обидва. Дякую вашим батькам за синів-патріотів".
Що відомо про брата Сергія Притули
- В інтерв'ю проєкту "Розмова" Сергій Притула розповідав, що його брат добровільно приєднався до одного спецпідрозділу, який був відряджений в Ірпінь. Василь був прикріплений до двох снайперів та захищав їх.
- Волонтер зазначив, що спершу брат допомагав із забезпеченням підрозділу, до якого потім був прикріплений. Він додав, що Василь не користувався тим, що Сергій – засновник благодійного фонду. Чоловік самостійно знаходив речі, які були необхідні українським захисникам.
- Однак Сергій Притула віддав свій бус бійцям цього спецпідрозділу.