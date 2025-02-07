Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук Притули. Як виявилося, він захворів, тому на допомогу приїхав брат.

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Зліг з грипом, температура 39+, всього ламає. О 2 ночі відчуваю, як хтось турботливо торкається долонею лоба, ставить велике горня чаю з лимоном та імбиром, закалатує пачку "Фервексу" в іншу кружку… Так, брат приїхав. Дуже хочу, щоб у моїх дітей між собою було стільки ж любові та турботи, як у мене зі старшим. Дякую, братику! Йду на поправку!,

– написав Сергій Притула.

У коментарях люди бажають волонтерові швидкого одужання.

"Швидкого одужання! Будьте здорові, всі Притули".

"Коли є така підтримка – це дуже цінно. Таке не купиш за жодні гроші. Будьте здорові обидва, тримайтесь купи".

"Розчулили… Мої два сини саме погиркались і вже добу не розмовляють. Показала старшому ваш допис, пішов миритись. Зичу швидкого одужання".

"Одужуйте, пане Сергію. Присутність рідної людини у тяжкі години хвороби – найкраще, що може бути. Все буде добре! Перемоги нам всім і на всіх фронтах!"

"Швидкого і легкого одужання! Сім'я – це так важливо! Ви неймовірні, обидва. Дякую вашим батькам за синів-патріотів".

Що відомо про брата Сергія Притули