"Татова копія": Сергій Притула замилував фото зі старшою донькою

Волонтер Сергій Притула показав нове фото зі старшою донькою. Вони відвідали Києво-Печерську лавру.

Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм Притули. Фото вже зібралося чимало реакцій.

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Сергій Притула та його старша донька Соломія сфотографувалися на фоні Києво-Печерської лаври. На світлині вони усміхаються, дівчинка також міцно обіймає батька.

Наша Лавра. Без московських попів. Без рускава міра. Із затишком, величчю та неймовірною історією! Приходьте! Приводьте дітей, друзів, родини!,

– написав волонтер.

Сергій Притула зі старшою донькою / Фото з інстаграму волонтера

Також Притула поділився селфі, яке зробив всередині Києво-Печерської лаври.

Сергій Притула у Києво-Печерській лаврі / Фото з інстаграму волонтера

Реакція мережі

"У тата очі щасливі".

"Які ви гарні".

"Ну такі коти".

"Татова копія".

"Світле фото".

Для довідки! Сергій Притула разом з дружиною Катериною виховує двох спільних доньок: Соломію, яка народилася у 2017 році, та Стефанію, яка з'явилася на світ у 2021 році. Від першого шлюбу з Юлією Андрійчук волонтер має сина Дмитра.

Днями Сергій Притула поділився спільним фото доньок, на якому Соломія та Стефанія закликають донатити.