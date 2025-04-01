"Вже такі дорослі": Сергій Притула вперше за довгий час показав, який вигляд мають його доньки
- Сергій Притула поділився фотографіями своїх доньок Соломії та Стефанії, які закликають підтримати Сили Оборони України.
- У коментарях користувачі відзначили, що дівчатка значно виросли, а їхньою мамою є Катерина, з якою Притула одружився у 2015 році.
Сергій Притула не часто ділиться сімейними кадрами в соціальних мережах. Водночас днями зробив виключення.
Він показав, який вигляд мають дві його донечки. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Притули.
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Так, на фото можна побачити Соломію і Стефанію, які закликають задонатити на допомогу Силам Оборони України. Фото волонтер зробив у себе вдома. Дівчатка стояли у вітальні на тлі ялинки.
Долучитись до збору можна за посиланням.
У коментарях під дописом користувачі зауважили, що дівчатка за останній час дуже виросли.
Підписники Сергія Притули висловились про його доньок / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, мамою дівчаток є дружина Сергія Притули Катерина, з якою вони одружилися у 2015 році. В серпні подружжя відзначатиме 10 річницю весілля.
Зауважимо, також у Сергія Притули є син Дмитро від попереднього шлюбу. Дивіться, який вигляд має 16-річний син Притули.