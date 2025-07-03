3 липня, 18:13
Сергій Притула зізнався, в яких стосунках з колишньою дружиною зараз
Основні тези
- Сергій Притула розповів про стосунки з колишньою дружиною Юлею, зазначивши, що вони спілкуються заради сина Дмитра.
- Непорозуміння між ними стосуються виключно питань, пов'язаних із їхнім сином.
Телеведучий та волонтер Сергій Притула висловився про причини розлучення з першою дружиною. Разом із Юлею чоловік виховує спільного сина Дмитра, тож вони підтримують спілкування.
Їхній шлюб розпався у 2013 році, однак ексзакохані не залишились ворогами, пише Show24 з посиланням на програму "Слава+".
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Сергій не приховує, що непорозуміння, суперечки з Юлею бувають, але всі вони стосуються виключно сина Дмитра та всього, що пов'язано з ним.
У мене в бекграунді є досвід розлучення. Ми на сьогодні з Юлею в адекваті. У нас є син, за якого ми переживаємо, про якого ми піклуємося,
– каже Притула.