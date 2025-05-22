Сергій Притула вперше відверто розповів про те, чому вирішив стати телеведучим

Він відверто розповів про те, чому вирішив стати ведучим. Повідомляє Show 24 з посиланням на подкаст "Гуртом і вщент".

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У дитинстві Сергій Притула мріяв бути поліціянтом, а потім – банкіром чи навіть бандитом. Крім того, його захоплювали історії дідуся про війну, тому він думав стати снайпером. А ще дідусь часто брав його до церкви – тоді Сергій задумувався про церковну службу.

Але все змінилось, коли він помітив: дівчатам подобаються ті, кого показують по телевізору.

Подумав, що було б класно бути кимось, хто виступає, десь знімається в кіно чи ведучим на телебаченні. Але від моменту, коли я про це подумав, і коли я до цього дійшов, це був етап років 12-13,

– поділився Притула.