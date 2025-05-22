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Show24 Українські зірки Сергій Притула вперше відверто розповів про те, чому вирішив стати телеведучим
22 травня, 09:58
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Сергій Притула вперше відверто розповів про те, чому вирішив стати телеведучим

Софія Хомишин
Основні тези

  • Сергій Притула розповів, що почав працювати на радіо на другому курсі університету, що стало його шляхом у медіа.

     

Сьогодні його знає вся країна як ведучого, волонтера й громадського діяча. А колись Сергій Притула мріяв про зовсім інше життя.

Він відверто розповів про те, чому вирішив стати ведучим. Повідомляє Show 24 з посиланням на подкаст "Гуртом і вщент".

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У дитинстві Сергій Притула мріяв бути поліціянтом, а потім – банкіром чи навіть бандитом. Крім того, його захоплювали історії дідуся про війну, тому він думав стати снайпером. А ще дідусь часто брав його до церкви – тоді Сергій задумувався про церковну службу.

Але все змінилось, коли він помітив: дівчатам подобаються ті, кого показують по телевізору. 

Подумав, що було б класно бути кимось, хто виступає, десь знімається в кіно чи ведучим на телебаченні. Але від моменту, коли я про це подумав, і коли я до цього дійшов, це був етап років 12-13, 
– поділився Притула.

"Гуртом та вщент": дивіться відео онлайн

Уже на другому курсі в університеті Сергій почав працювати на радіо – і зрозумів, що медіа – це його шлях. Згодом Притула став одним із найвідоміших ведучих України, а також актором і шоуменом.

Нагадаємо, протягом 10 років Притула був незмінним ведучим шоу "Хто зверху?". Водночас у 2022 році, після початку повномасштабної війни, він залишив розважальне телебачення і повністю зосередився на волонтерстві. Зараз Сергій веде подкаст "Гуртом та вщент" з коміком Антоном Тимошенком і продовжує активно допомагати армії.