Він відверто розповів про те, чому вирішив стати ведучим. Повідомляє Show 24 з посиланням на подкаст "Гуртом і вщент".
Не пропустіть На березі моря: зірка фільму "Люксембург, Люксембург" освідчився своїй коханій
"Гуртом та вщент": дивіться відео онлайн
Уже на другому курсі в університеті Сергій почав працювати на радіо – і зрозумів, що медіа – це його шлях. Згодом Притула став одним із найвідоміших ведучих України, а також актором і шоуменом.
Нагадаємо, протягом 10 років Притула був незмінним ведучим шоу "Хто зверху?". Водночас у 2022 році, після початку повномасштабної війни, він залишив розважальне телебачення і повністю зосередився на волонтерстві. Зараз Сергій веде подкаст "Гуртом та вщент" з коміком Антоном Тимошенком і продовжує активно допомагати армії.