Он откровенно рассказал о том, почему решил стать ведущим. Сообщает Show 24 со ссылкой на подкаст "Вместе и вдребезги".

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В детстве Сергей Притула мечтал быть полицейским, а потом – банкиром или даже бандитом. Кроме того, его увлекали истории дедушки о войне, поэтому он думал стать снайпером. А еще дедушка часто брал его в церковь – тогда Сергей задумывался о церковной службе. Но все изменилось, когда он заметил: девушкам нравятся те, кого показывают по телевизору. Подумал, что было бы классно быть кем-то, кто выступает, где-то снимается в кино или ведущим на телевидении. Но от момента, когда я об этом подумал, и когда я до этого дошел, это был этап лет 12-13,

– поделился Притула.

"Вместе и вдребезги": смотрите видео онлайн

Уже на втором курсе в университете Сергей начал работать на радио – и понял, что медиа – это его путь. Впоследствии Притула стал одним из самых известных ведущих Украины, а также актером и шоуменом.

Напомним, в течение 10 лет Притула был неизменным ведущим шоу "Кто сверху?". В то же время в 2022 году, после начала полномасштабной войны, он оставил развлекательное телевидение и полностью сосредоточился на волонтерстве. Сейчас Сергей ведет подкаст "Гуртом та вщент" с комиком Антоном Тимошенко и продолжает активно помогать армии.