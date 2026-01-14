Сергій Притула зустрівся з Володимиром Зеленським і показав кадри з Офісу Президента

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула зустрівся з Володимиром Зеленським. Він розповів деталі в соцмережах.

Крім того, показав кадри з Офісу Президента. Пише 24 Канал з посиланням на його сторінку в інстаграмі.

Сергій Притула подякував президенту України за предметну розмову щодо важливості роботи волонтерського руху у зміцненні обороноздатності країни.

Спільна мета – перемога, потребує синхронізації зусиль. Дякую за готовність чути й допомагати,

– написав він під фото з Володимиром Зеленським.

Чим зараз займається Сергій Притула?