14 січня, 19:36
Сергій Притула зустрівся з Володимиром Зеленським і показав кадри з Офісу Президента
Основні тези
- Сергій Притула зустрівся з Володимиром Зеленським, щоб обговорити важливість волонтерського руху для оборони України.
- Притула активно зосередився на волонтерстві після початку війни у 2022 році, залишивши розважальне ТБ.
Волонтер та громадський діяч Сергій Притула зустрівся з Володимиром Зеленським. Він розповів деталі в соцмережах.
Крім того, показав кадри з Офісу Президента. Пише 24 Канал з посиланням на його сторінку в інстаграмі.
Сергій Притула подякував президенту України за предметну розмову щодо важливості роботи волонтерського руху у зміцненні обороноздатності країни.
Спільна мета – перемога, потребує синхронізації зусиль. Дякую за готовність чути й допомагати,
– написав він під фото з Володимиром Зеленським.
Чим зараз займається Сергій Притула?
- Кар'єру Притула розпочав на радіо, зокрема на "Радіо Тернопіль", а згодом співпрацював зі столичними FM-станціями.
- Він був резидентом Comedy Club UA, вів низку популярних проєктів "Нового каналу", зокрема "Підйом", "Файна Юкрайна", "Хто зверху?", "СуперІнтуїція" та "Діти проти зірок". Про це вказано на сайті телеканалу.
- Також Сергій Притула неодноразово був ведучим Українського національного відбору на Євробачення.
- Окрім телебачення, знімався в кіно, зокрема у фільмі "Секс і нічого особистого", де зіграв одну з головних ролей.
- Водночас після початку повномасштабної війни у 2022 році Сергій Притула залишив розважальне ТБ, зосередившись на волонтерстві та допомозі ЗСУ. Нині він також веде подкаст "Гуртом та вщент" разом із коміком Антоном Тимошенком.