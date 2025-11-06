Фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ таємно одружився з дівчиною, яка молодша на 20 років, – ЗМІ

В мережі подейкують, що фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танцинець таємно одружився зі піар-директоркою гурту Юліаною Корецкою.

У співака помітили каблучку на правій руці. Пише 24 Канал з посиланням на ТСН. Відомо, що в пари різниця у віці майже 20 років. Дівчині 24, а Сергію – 43.

Днями Юліана опублікувала відео з Танчинцем, який грається з котом. На цих кадрах можна розгледіти, що на безіменному пальці співака є каблучка, яка дуже схожа на обручку.

Сергій Танчинець засвітив каблучку на правій руці/ Фото ТСН

Напередодні в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі M1 music, Танцинець розповів, що пара думає побратися у вільний від концертів час. Юліана ж у своїх інстаграм-сторіс зазначала, що весілля у класичному його розумінні, мабуть, не буде. Водночас чи справді пара вже уклала шлюб – наразі невідомо.

Що відомо про особисте життя Сергія Танцинця?