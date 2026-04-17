Сергій Жадан у фірмовій манері переспівав легендарну пісню Сестрички Віки – "Україна рок-н-рол"

Сергій Жадан і гурт "Жадан і Собаки" стали гостями авторського проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису". Музиканти виконали пісню Сестрички Віки (Вікторія Врадій) – "Україна рок-н-рол".

Новий випуск "Дому звукозапису" вийшов на ютуб-каналі проєкту. Його записали у залі Українського радіо.

Дивіться також "Заходиш в учительську занести журнал": мережу заполонили меми з Костенко, Вакарчуком і Жаданом

Сестричка Віка випустила пісню "Україна рок-н-рол" у далекому 2003 році. Автором слів є Зеновій Филипчук.

Гурт "Жадан і Собаки" виконав трек "Україна рок-н-рол" у своїй фірмовій манері. Музиканти представили нове аранжування. Сестричку Віку колектив любить уже давно.

Пам'ятаю, уперше слухав її в Харкові чи не восени 91-го, під час туру лауреатів "Червоної Рути". Це було гучно і правдиво. А потім, під час Помаранчевого майдану, запрошував їх із Віктором Морозовим до Харкова. Віка співала тоді у невеликому клубі. Було щемко і відчувалося дихання історії,

– каже Сергій Жадан.

Фронтмен гурту зазначив, що виконувати "Україна рок-н-рол" – честь і відповідальність. За словами Жадана, це пісня "про справжню любов, яка не з’являється з примусу, а є природною і неминучою".

Тіна Кароль стверджує, що трек Сестрички Віки у виконанні Сергія Жадана "звучить не як ностальгія, а як впізнавання". Артистка додала, що "Дім звукозапису" "існує саме для таких моментів – коли пісня повертається і виявляється, що вона нікуди й не йшла".

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Дому звукозапису" знялась Jerry Heil. Вона переспівала пісню "Кохання моє" Діани Петриненко у супроводі Академічного хору Українського радіо та Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо.

Мені було надважливо підсвітити ім'я Діани Петриненко. Для мене це величезний і, на жаль, недооцінений скарб нашої культури. Я не хотіла сильно перероблювати її пісню чи змагатися з оригіналом, навпаки, хотіла лише нагадати, що вона залишила по собі велику спадщину, яка нікуди не зникла і якою варто пишатися,

– говорила Jerry Heil у коментарі "Дому звукозапису".

Хто така Сестричка Віка?