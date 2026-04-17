Сергій Жадан у фірмовій манері переспівав легендарну пісню Сестрички Віки – "Україна рок-н-рол"
Сергій Жадан і гурт "Жадан і Собаки" стали гостями авторського проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису". Музиканти виконали пісню Сестрички Віки (Вікторія Врадій) – "Україна рок-н-рол".
Новий випуск "Дому звукозапису" вийшов на ютуб-каналі проєкту. Його записали у залі Українського радіо.
Дивіться також "Заходиш в учительську занести журнал": мережу заполонили меми з Костенко, Вакарчуком і Жаданом
Сестричка Віка випустила пісню "Україна рок-н-рол" у далекому 2003 році. Автором слів є Зеновій Филипчук.
Гурт "Жадан і Собаки" виконав трек "Україна рок-н-рол" у своїй фірмовій манері. Музиканти представили нове аранжування. Сестричку Віку колектив любить уже давно.
Пам'ятаю, уперше слухав її в Харкові чи не восени 91-го, під час туру лауреатів "Червоної Рути". Це було гучно і правдиво. А потім, під час Помаранчевого майдану, запрошував їх із Віктором Морозовим до Харкова. Віка співала тоді у невеликому клубі. Було щемко і відчувалося дихання історії,
– каже Сергій Жадан.
Фронтмен гурту зазначив, що виконувати "Україна рок-н-рол" – честь і відповідальність. За словами Жадана, це пісня "про справжню любов, яка не з’являється з примусу, а є природною і неминучою".
Тіна Кароль стверджує, що трек Сестрички Віки у виконанні Сергія Жадана "звучить не як ностальгія, а як впізнавання". Артистка додала, що "Дім звукозапису" "існує саме для таких моментів – коли пісня повертається і виявляється, що вона нікуди й не йшла".
"Жадан і Собаки" у "Домі звукозапису": дивіться відео онлайн
Нагадаємо, що у попередньому випуску "Дому звукозапису" знялась Jerry Heil. Вона переспівала пісню "Кохання моє" Діани Петриненко у супроводі Академічного хору Українського радіо та Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо.
Мені було надважливо підсвітити ім'я Діани Петриненко. Для мене це величезний і, на жаль, недооцінений скарб нашої культури. Я не хотіла сильно перероблювати її пісню чи змагатися з оригіналом, навпаки, хотіла лише нагадати, що вона залишила по собі велику спадщину, яка нікуди не зникла і якою варто пишатися,
– говорила Jerry Heil у коментарі "Дому звукозапису".
Хто така Сестричка Віка?
Сестричка Віка – зірка 90-х років, родом зі Львова. Львів'яни називали співачку "Конотопською відьмою" через те, що вона жила на вулиці Конотопській і мала похмурий стиль.
Віка розпочала свою музичку кар'єру ще школяркою. У 1976 році вона стала солісткою вокально-інструментального ансамблю "Арніка".
Під час навчанні у Львівському національному університеті була солісткою джаз-рокового гурту "Лабіринт".
Сестричка Віка співпрацювала з культовим українським рок-гуртом "Брати Гадюкіни", посіла 1 місце на фестивалі "Червона рута" у категорії рок-виконавців.
Врадій перебувала у шлюбі з Володимиром Бебешком. Згодом співачка емігрувала до США і вони розлучилися. Ймовірно, вона досі проживає за океаном.