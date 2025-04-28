Це за межею людяності, – сестра Івасюка емоційно звернулась до зрадниць Повалій та Лорак

Сестра українського композитора Володимира Івасюка висловилась про співачок-зрадниць, які цинічно виконували "Червону руту". Оксана Івасюк публічно заявила, що вони крадуть чуже надбання.

Оксана Івасюк розповіла, що родичі Володимира не проти, коли бачать, що українські артисти виконують "Червону руту". Адже розуміють, як ця пісня об'єднує народ та спонукає до свободи. Про це пише Show 24 з посиланням на інтерв'ю сестри легендарного композитора для OBOZ.UA.

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Проте Оксана Івасюк категорично проти того, щоб "Червону руту" виконували зрадниці, як-от Ані Лорак чи Таїсія Повалій. Вона публічно звернулась до них і підкреслила, що ці артистки порушують авторські права, що належать їй та сестрі Галині. Фактично це крадіжка чужої творчості.

Ці виконавиці ухвалили рішення жити в країні дикунів, добре – це їхній вибір. Але співати там пісні українців – великого, мужнього народу, який бореться – це, вибачте, просто за межею людяності. Блюзнірство співати перед тими росіянами музику народу, який мужньо обороняє свою країну від їхньої ж дикої навали,

– емоційно висловилась сестра Володимира Івасюка.

Оксана Івасюк пригадала, як Таїсія Повалій цинічно заспівала "Червону руту" в день масованого обстрілу Києва росіянами.

"Це безпрецедентний світовий випадок, глибоке моральне падіння! Це не просто культурна прірва – це етичний крах. Своє життя, свій талант кинули під ноги дикунам. Вони зараз і не займаються творчістю – їхня творча діяльність розтерзана", – вважає сестра Івасюка.

Нагадаємо, 24 квітня минуло 46 років з дня зникнення Володимира Івасюка. Композитор є творцем легендарних пісень, що увійшли в історію української музики. Зараз їх переспівують молоді артисти, а треки отримують нові й нові хвилі популярності.