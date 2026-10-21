"Не розповідали навіть нашим дітям": Шерон Осборн розкрила моторошну правду про останні дні Оззі

Шерон Осборн відверто розповіла про фатальний стан здоров'я Оззі Осборна перед його фінальним концертом на стадіоні Вілла Парк. Дружина музиканта зізналася, що медики забороняли йому співати через загрозу життю, а правду про хворобу приховували навіть від власних дітей.

Культовий лідер Black Sabbath Оззі Осборн вийшов на сцену всупереч суворим заборонам лікарів, аби востаннє зустрітися з відданими прихильниками на стадіоні Вілла Парк у рідному Бірмінгемі. За словами його дружини Шерон, ситуація була настільки загрозливою, що вона свідомо приховувала критичний стан чоловіка навіть від найближчих людей, пише Mirror.

Я була налякана до смерті. Він виступив чудово, і це видно у фільмі. Але хлопці з Black Sabbath навіть не здогадувалися, наскільки Оззі був хворий. Ми не розповідали про це навіть нашим дітям. Ніхто не знав усієї правди,

– зізналася Шерон.



Оззі та Шерон Осборни / Фото з інстаграму зірки

Окрім хвороби Паркінсона та наслідків важких травм після падіння, музикант страждав на емфізему, тому кожен подих і кожна нота давалися йому з нелюдським зусиллям.

Він просто молився, щоб легені витримали й він зміг заспівати. Йому було неймовірно важко дихати. Ніколи не знаєш, як усе минеться наступного дня: два дні він міг почуватися добре, а на третій прокидався з хрипами та задишкою,

– поділилася дружина артиста.

Медики відверто застерігали Князя темряви за десять днів до концерту, що він ризикує просто не пережити виступ на стадіоні, проте рокер був непохитним.

Він категорично сказав: "Ні, я дав слово і я це зроблю. Хай буде що буде",

– пригадала Шерон.

Попри всі ризики, грандіозне шоу Back To The Beginning повернуло Оззі смак до життя у його фінальні тижні. Шерон каже, що після виступу він ніби знову літав й буд дуже щасливим до останнього дня, сповненим вдячності до всіх. Дружина Оззі додала, що родина роками не бачила його таким усміхненим.

Як відомо, рокер пішов із життя внаслідок серцевого нападу лише через два тижні після свого тріумфального прощального виступу. Це важка втрата не тільки для його фанатів, а й усієї родини. Раніше донька Оззі Келлі Осборн зізналася, чому так різко схудла й як їй вдалося оговтатися після смерті легендарного батька.