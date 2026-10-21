Культовый лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн вышел на сцену вопреки строгим запретам врачей, чтобы в последний раз встретиться с преданными поклонниками на стадионе Вилла Парк в родном Бирмингеме. По словам его жены Шэрон, ситуация была настолько угрожающей, что она сознательно скрывала критическое состояние мужа даже от самых близких людей, пишет Mirror.

Я была напугана до смерти. Он выступил великолепно, и это видно в фильме. Но ребята из Black Sabbath даже не догадывались, насколько Оззи был болен. Мы не рассказывали об этом даже нашим детям. Никто не знал всей правды,

– призналась Шэрон.



Оззи и Шэрон Осборны / Фото из инстаграма звезды

Помимо болезни Паркинсона и последствий тяжелых травм после падения, музыкант страдал эмфиземой, поэтому каждый вздох и каждая нота давались ему с нечеловеческим усилием.

Он просто молился, чтобы легкие выдержали и он смог спеть. Ему было невероятно трудно дышать. Никогда не знаешь, как все сложится на следующий день: два дня он мог чувствовать себя хорошо, а на третий просыпался с хрипами и одышкой,

– поделилась жена артиста.

Медики откровенно предупреждали Князя тьмы за десять дней до концерта, что он рискует просто не пережить выступление на стадионе, однако рокер оставался непреклонен.

Он категорически заявил: "Нет, я дал слово, и я это сделаю. Пусть будет что будет",

– вспомнила Шэрон.

Несмотря на все риски, грандиозное шоу Back To The Beginning вернуло Оззи радость жизни в его последние недели. Шэрон говорит, что после выступления он словно снова летал и был очень счастлив до последнего дня, полный благодарности ко всем. Жена Оззи добавила, что семья годами не видела его таким улыбчивым.

Как известно, рокер ушел из жизни в результате сердечного приступа всего через две недели после своего триумфального прощального выступления. Это тяжелая утрата не только для его поклонников, но и для всей семьи. Ранее дочь Оззи Келли Осборн призналась, почему так резко похудела, и как ей удалось оправиться после смерти легендарного отца.