41-річна Келлі Осборн пережила серйозний рецидив після понад чотирьох років тверезості, пише Daily Mail. Донька легендарного Оззі Осборна відверто розповіла у подкасті We Need To Talk, що смерть батька повністю зламала її та занурила її в глибоку депресію.

Знаменитість зізналася, що сильне горе позбавило її сил піклуватися про себе. У той важкий період вона майже перестала нормально харчуватися та знову звернулася до алкоголю, аби хоч якось заглушити біль.

Я була просто тінню самої себе. Не могла говорити, не могла їсти, не могла робити взагалі нічого. Я була порожньою та розбитою у кожен можливий спосіб,

– каже Келлі.



Келлі Осборн екстремально схудла після смерті батька / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі та боротьба за здоров'я Келлі Осборн

Прихильники зірки вже давно помітили її надмірну худорлявість та хворобливий вигляд на останніх публічних заходах. У соцмережах користувачі активно обговорювали її зовнішність, висловлювали занепокоєння та писали, що Келлі має виснажений і хворобливий вигляд.

Осборн пояснила, що алкоголь та заборонені речовини ніколи не були для неї способом розважитися на вечірках. Це завжди була лише спроба втекти від важких переживань і внутрішньої невпевненості, які переслідували її ще з підліткового віку.

Сьогодні я можу чесно сказати, що твереза вже 8 місяців. Мене оточують найнеймовірніші люди. Я звузила своє коло спілкування, адже втратила багато друзів: люди не люблять смутку й очікували, що я це переживу. Але я ніколи цього не переживу. Я ніколи, ніколи з цим не змирюся,

– додала Осборн.

Келлі також розповіла, що вирішила тимчасово дистанціюватися від родини та переїхати до Великої Британії разом із трирічним сином Сідні, аби нарешті знайти себе й жити власним життям.

Життя зірок нічим не відрізняється від життя інших людей на планеті. Вони так само страждають, переживають важкі моменти, сваряться, миряться, важко хворіють. Раніше 24 Канал розповідав про світових зірок, яких не оминула важка хвороба.