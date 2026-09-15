41-летняя Келли Осборн пережила серьезный рецидив после более чем четырех лет трезвости, пишет Daily Mail. Дочь легендарного Оззи Осборна откровенно рассказала в подкасте We Need To Talk, что смерть отца полностью ее сломила и погрузила в глубокую депрессию.

Знаменитость призналась, что сильное горе лишило ее сил заботиться о себе. В тот тяжелый период она почти перестала нормально питаться и вновь обратилась к алкоголю, чтобы хоть как-то заглушить боль.

Я была просто тенью самой себя. Не могла говорить, не могла есть, не могла делать вообще ничего. Я была опустошена и разбита во всех возможных смыслах,

– говорит Келли.



Келли Осборн резко похудела после смерти отца / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети и борьба за здоровье Келли Осборн

Поклонники звезды уже давно заметили ее чрезмерную худобу и болезненный вид на последних публичных мероприятиях. В соцсетях пользователи активно обсуждали ее внешность, выражали беспокойство и писали, что Келли выглядит изможденной и болезненной.

Осборн объяснила, что алкоголь и запрещенные вещества никогда не были для нее способом развлечься на вечеринках. Это всегда была лишь попытка сбежать от тяжелых переживаний и внутренней неуверенности, которые преследовали ее еще с подросткового возраста.

Сегодня я могу честно сказать, что трезва уже 8 месяцев. Меня окружают самые невероятные люди. Я сузила свой круг общения, ведь потеряла много друзей: люди не любят печали и ожидали, что я это переживу. Но я никогда этого не переживу. Я никогда, никогда с этим не смирюсь,

– добавила Осборн.

Келли также рассказала, что решила временно дистанцироваться от семьи и переехать в Великобританию вместе с трехлетним сыном Сиднеем, чтобы наконец найти себя и жить собственной жизнью.

Жизнь звезд ничем не отличается от жизни других людей на планете. Они так же страдают, переживают тяжелые моменты, ссорятся, мирятся, тяжело болеют. Ранее 24 Канал рассказывал о мировых звездах, которых не обошла стороной тяжелая болезнь.