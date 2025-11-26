До мурах: 100 музикантів виконали український "Щедрик" у самому серці Парижа

У Франції провели великий музичний флешмоб до якого долучилося 100 музикантів. Разом вони виконали нову оркестрову версію Carol of the Bells з нагоди урочистого ввімкнення різдвяних вогнів на вулицях Парижа.

Відео виступу стало вірусним у всьому світі. На сторінці juliencohen_piano в тіктоці ролик за два дні зібрав 288 мільйонів переглядів та понад 40 мільйонів лайків, передає 24 Канал.

Масштабний музичний перформанс на вулиці Фобур-Сент-Оноре організували піаніст Жюльєн Коен та скрипалі Violin Phonix. До них долучилися гітаристи, ударники, дитячий хор, духовий та струнний оркестри, оперні співаки, а також маленька дівчинка Ельза, яка натиснула кнопку, щоб увімкнути ілюмінацію.

Усе відбувалося за підтримки різних партнерів, які надали інструменти та приміщення для репетицій.

Що цікаво, до флешмобу навіть долучилася республіканська гвардія Франції.

У Парижі виконали Carol of the Bells: дивіться відео онлайн

Як зазначило видання Paris ZigZag, за цим історичним різдвяним виступом спостерігало близько 8 тисяч глядачів.

Для довідки! Щедрик – це українська народна пісня, до якої Микола Леонтович написав музику у 1901–1902 роках. Водночас англомовний текст з'явився дещо пізніше – в 1936 році. Його автором став американець українського походження Петро Вільговський. Саме він запропонував назву Carol of the Bells, що перекладається як "Колядка дзвонів".

