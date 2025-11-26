До мурашек: 100 музыкантов исполнили украинский "Щедрик" в самом сердце Парижа

Во Франции провели большой музыкальный флешмоб к которому присоединилось 100 музыкантов. Вместе они исполнили новую оркестровую версию Carol of the Bells по случаю торжественного включения рождественских огней на улицах Парижа.

Видео выступления стало вирусным во всем мире. На странице juliencohen_piano в тиктоке ролик за два дня собрал 288 миллионов просмотров и более 40 миллионов лайков, передает 24 Канал.

Масштабный музыкальный перформанс на улице Фобур-Сент-Оноре организовали пианист Жюльен Коэн и скрипачи Violin Phonix. К ним присоединились гитаристы, ударники, детский хор, духовой и струнный оркестры, оперные певцы, а также маленькая девочка Эльза, которая нажала кнопку, чтобы включить иллюминацию.

Все происходило при поддержке различных партнеров, которые предоставили инструменты и помещения для репетиций.

Что интересно, к флешмобу даже присоединилась республиканская гвардия Франции.

В Париже исполнили Carol of the Bells: смотрите видео онлайн

Как отметило издание Paris ZigZag, за этим историческим рождественским выступлением наблюдало около 8 тысяч зрителей.

Для справки! "Щедрик" – это украинская народная песня, к которой Николай Леонтович написал музыку в 1901–1902 годах. В то же время англоязычный текст появился несколько позже – в 1936 году. Его автором стал американец украинского происхождения Петр Вильговский. Именно он предложил название Carol of the Bells, что переводится как "Колядка колоколов".

