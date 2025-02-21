Конфлікт між Волошиним і Анатолієм Анатолічем набирає обертів: блогер-утікач відповів

Днями український шоумен різко висловився на тему того, що блогер, який незаконно виїхав з України, анонсував випуск треку про те, як він сумує за домом. Волошин вирішив не мовчати й спробував скомпрометувати чоловіка.

Олександр нібито знайшов "компромат" на шоумена, виклавши в сторіс скриншот допису Анатолія Анатоліча з 2023 року, де той перебував у США, пише Show24.

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Скриншот, який поширив Волошин, підписав так: "Тіп виїжджає в Америку з дуже важливою місією – зняти інтерв'ю! Воїн та патріот".

Олександр Волошин звинуватив Анатолія Анатоліча у виїзді за кордон / Скриншот видання "Апостроф"

Шоумен вирішив особисто допомогти блогеру-втікачу з розслідуванням. Він зазначив, що перетинає кордон України на законних підставах і не прикривається волонтерством через систему "Шлях".

Саш, я тобі зараз допоможу. Я був в США за останні три роки разів вісім, бо я вів всі благодійні Big Money: в Маямі, Нью-Йорку, Атланті. Також вів Big Money у Варшаві, два чи три, я не пам'ятаю. З одного з них було зібрано 17 млн гривень на FPV-дрони. І за що я не отримав гонорар, до речі, Саш. Але ти трішки плутаєш. Бо я пройшов ВЛК, я стою на обліку й у мене є офіційна відстрочка від служби, бо я багатодітний батько. Я по "Шляху" в Мексику не виїжджав відпочивати. Ти трішки плутаєш. А в США дійсно їздив знімати фільм про українців в IT, і концерти вів. Але з*батися по "Шляху" і працювати – це різні речі,

– висловився Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч відповів Волошину / Скриншот видання "Апостроф"

Що відомо про трек Олександра Волошина

Блогер у своєму інстаграмі повідомив, що 24 лютого вийде його пісня "Ненько".

Уривки з треку не дуже сподобались публіці, зокрема, шоумену Анатолію Анатолічу.

Уривок з пісні Олександра Волошина

Що ти, як ти моя Ненько?

Чому мій дім від мене так далеко

Чому життя моє немов лелека

Чому глядеш у небокрай?

Молитись за мене не забувай, пам'ятай