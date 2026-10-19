"Вона щаслива": наречений Лесі Нікітюк потішив її особливим подарунком на день народження
Телеведуча Леся Нікітюк святкує 39-річчя. Її обранець, військовий Дмитро Бабчук, зробив іменинниці щедрий сюрприз: подарував гігантський кошик квітів та скульптурне панно вартістю майже 90 тисяч гривень.
Дмитро показав подарунок для коханої в інстаграмі.
Військовий обрав для Лесі незвичний декор для дому від українського бренду Yalanzhi Objects – і сам з гумором відреагував на свій презент.
Погляньте, який мистецький скарб подарував. Не знаю, що це, але вона щаслива,
– зазначив Дмитро Бабчук.
Як з'ясувалося, це скульптурне панно "Бавовна" художниці Юлії Яланжі. За формою воно нагадує розкриті коробочки бавовника.
Річ виявилася недешевою: на сайті бренду таке панно у розмірі L коштує 1750 євро (близько 89 250 гривень).
До цього арт-об'єкта Дмитро додав великий кошик із ніжними кремовими та рожевими квітами.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк розповіла, що вони з Дмитром поки що відклали весілля, оскільки хочуть відсвяткувати його гучно та без поспіху.