"Вона щаслива": наречений Лесі Нікітюк потішив її особливим подарунком на день народження

Телеведуча Леся Нікітюк святкує 39-річчя. Її обранець, військовий Дмитро Бабчук, зробив іменинниці щедрий сюрприз: подарував гігантський кошик квітів та скульптурне панно вартістю майже 90 тисяч гривень.

Дмитро показав подарунок для коханої в інстаграмі.

Військовий обрав для Лесі незвичний декор для дому від українського бренду Yalanzhi Objects – і сам з гумором відреагував на свій презент.

Погляньте, який мистецький скарб подарував. Не знаю, що це, але вона щаслива,

– зазначив Дмитро Бабчук.

Як з'ясувалося, це скульптурне панно "Бавовна" художниці Юлії Яланжі. За формою воно нагадує розкриті коробочки бавовника.

Річ виявилася недешевою: на сайті бренду таке панно у розмірі L коштує 1750 євро (близько 89 250 гривень).

Подарунок для Лесі Нікітюк від нареченого / Скриншот з інстаграм-сторіс

До цього арт-об'єкта Дмитро додав великий кошик із ніжними кремовими та рожевими квітами.

Леся Нікітюк похизувалася подарунком від коханого на день народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк розповіла, що вони з Дмитром поки що відклали весілля, оскільки хочуть відсвяткувати його гучно та без поспіху.