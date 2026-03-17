Шон Пенн емоційно звернувся до українських бійців: "Ваша мужність є прикладом для світу"
17 березня, 19:34
Шон Пенн емоційно звернувся до українських бійців: "Ваша мужність є прикладом для світу"

Марія Касій
Основні тези
  • Шон Пенн записав відеозвернення до військовослужбовців 157-ї окремої механізованої бригади, в якому назвав імена та позивні героїв, які тримають фронт.
  • Пенн відвідав Україну в березні 2026 року, пропустивши церемонію Оскара.

Близько місяця тому військовослужбовці 157 окремої механізованої бригади звернулись до актора Шона Пенна. У відповідь знаменитість записав до них відеозвернення, де вшанував захисників та поділився думками.

157-ма ОМБр розповіла Шонові Пенну про воїнів, які місяцями перебувають на позиціях без ротації. Бійці хотіли, щоб їхні імена почув увесь світ. Відеозвернення актора опублікували на сторінці бригади в тіктоці

Шон Пенн у ролику назвав імена й позивні героїв, які тримають фронт місяцями без відпочинку. 

  • "Яць" – 141 доба на передовій,
  • "Джурі" – 127 діб,
  • "Печа" – 133 доби,
  • "Хижий" – 65 діб,
  • "Кум" – 62 доби. 

"Утримувати позиції так довго означає щодня стикатися із втомою, холодом, небезпекою і невизначеністю. Їхня мужність є прикладом для всієї країни". Я додам, що і світу", – сказав Шон Пенн. 

Актор зізнався, що зараз відчуває певний сором через те, що має американське громадянство. На його думку, США не доклали достатньо зусиль для підтримки України. 

Я відчуваю, що наша країна підвела себе тим, що не вийшла на належний рівень підтримки, на яку ви заслуговуєте. Це, на мою думку, як американця, є нашим священним обов'язком. Я хочу, щоб ви знали, що більшість людей в Америці з вами, 
– підкреслив Шон Пенн з сумом в голосі. 

Знаменитість від щирого серця подякував за своїх дітей і за себе – за те, що військові продовжують боротися за Україну та весь світ. У відео Шон Пенн також каже, що планує приїхати до України в березні й, можливо, матиме можливість зустрітися з бійцями, імена яких він озвучив, та потиснути їм руки. 

Шон Пенн звернувся до військових: відео

Зазначимо, Шон Пенн дотримався свого слова. Він справді приїхав до України. 16 березня Володимир Зеленський розповів, що зустрівся з американським актором. 

Бійці 157-ї ОМБр також звернулися до Шона Пенна. Вони привітали актора з шостою номінацією та третьою перемогою на Оскарі. 

Дякуємо, що обрали бути з Україною навіть тоді, коли могли бути на церемонії Оскара, 
– сказав військовослужбовець 157-ї ОМБр.

Що відомо про візит Шона Пенна?

У березні 2026 року Шон Пенн здійснив неанонсований візит до України. Він прибув до Києва на тлі церемонії Оскара-2026. Актор свідомо пропустив подію попри власну перемогу – Пенн отримав нагороду за роль другого плану у фільмі "Одна битва за іншою". 

Відомо, що Шон Пенн прибув до Києва потягом. Його відео оприлюднила Укрзалізниця. Приїзд актора офіційно не розголошувався до останнього

В Україні лауреат Оскара отримав символічний подарунок. Йому вручили статуетку, виготовлену зі сталі вагона, пошкодженого після російського обстрілу.