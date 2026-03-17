Шон Пенн емоційно звернувся до українських бійців: "Ваша мужність є прикладом для світу"
- Шон Пенн записав відеозвернення до військовослужбовців 157-ї окремої механізованої бригади, в якому назвав імена та позивні героїв, які тримають фронт.
- Пенн відвідав Україну в березні 2026 року, пропустивши церемонію Оскара.
Близько місяця тому військовослужбовці 157 окремої механізованої бригади звернулись до актора Шона Пенна. У відповідь знаменитість записав до них відеозвернення, де вшанував захисників та поділився думками.
157-ма ОМБр розповіла Шонові Пенну про воїнів, які місяцями перебувають на позиціях без ротації. Бійці хотіли, щоб їхні імена почув увесь світ. Відеозвернення актора опублікували на сторінці бригади в тіктоці.
До слова "Оскар" зі сталі пошкодженого вагона: Шон Пенн отримав унікальний подарунок від українців
Шон Пенн у ролику назвав імена й позивні героїв, які тримають фронт місяцями без відпочинку.
- "Яць" – 141 доба на передовій,
- "Джурі" – 127 діб,
- "Печа" – 133 доби,
- "Хижий" – 65 діб,
- "Кум" – 62 доби.
"Утримувати позиції так довго означає щодня стикатися із втомою, холодом, небезпекою і невизначеністю. Їхня мужність є прикладом для всієї країни". Я додам, що і світу", – сказав Шон Пенн.
Актор зізнався, що зараз відчуває певний сором через те, що має американське громадянство. На його думку, США не доклали достатньо зусиль для підтримки України.
Я відчуваю, що наша країна підвела себе тим, що не вийшла на належний рівень підтримки, на яку ви заслуговуєте. Це, на мою думку, як американця, є нашим священним обов'язком. Я хочу, щоб ви знали, що більшість людей в Америці з вами,
– підкреслив Шон Пенн з сумом в голосі.
Знаменитість від щирого серця подякував за своїх дітей і за себе – за те, що військові продовжують боротися за Україну та весь світ. У відео Шон Пенн також каже, що планує приїхати до України в березні й, можливо, матиме можливість зустрітися з бійцями, імена яких він озвучив, та потиснути їм руки.
Зазначимо, Шон Пенн дотримався свого слова. Він справді приїхав до України. 16 березня Володимир Зеленський розповів, що зустрівся з американським актором.
Бійці 157-ї ОМБр також звернулися до Шона Пенна. Вони привітали актора з шостою номінацією та третьою перемогою на Оскарі.
Дякуємо, що обрали бути з Україною навіть тоді, коли могли бути на церемонії Оскара,
– сказав військовослужбовець 157-ї ОМБр.
Що відомо про візит Шона Пенна?
У березні 2026 року Шон Пенн здійснив неанонсований візит до України. Він прибув до Києва на тлі церемонії Оскара-2026. Актор свідомо пропустив подію попри власну перемогу – Пенн отримав нагороду за роль другого плану у фільмі "Одна битва за іншою".
Відомо, що Шон Пенн прибув до Києва потягом. Його відео оприлюднила Укрзалізниця. Приїзд актора офіційно не розголошувався до останнього.
В Україні лауреат Оскара отримав символічний подарунок. Йому вручили статуетку, виготовлену зі сталі вагона, пошкодженого після російського обстрілу.