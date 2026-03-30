Скандал через перезапуск "Орла і Решки" російською: продюсерка шоу різко відповіла на критику

У мережі розгорівся скандал навколо тревел-шоу "Орел і Решка". Річ у тім, що команда проєкту почала активно вести сторінку в інстаграмі, щоправда, російською мовою.

Російськомовний контент в інстаграмі "Орла і Решки", зокрема, обурив блогерку Олену Мандзюк. На один із її дописів у Threads відповіла продюсерка тревел-шоу Нателла Крапівіна.

До теми Шоу "Орел і Решка" розкритикували за російську мову: Андрій Бєдняков прокоментував

Олена Мандзюк наголосила, що українське тревел-шоу веде комунікацію з основної сторінки в інстаграмі російською мовою. Ба більше, команда "Орла і Решки" використовує контент з колишніми ведучими проєкту – Андрієм Бєдняковим, Лесею Нікітюк, Антоном Птушкіним, що був знятий раніше.

Цей продукт до вас ніякого відношення немає. Він зроблений для людей із гарним смаком. І, до речі, всі випуски просто мовою оригіналу. Переклад доступний у налаштуваннях,

– написала Нателла Крапівіна під дописом блогерки.

Нателла Крапівіна відповіла Олені Мандзюк / Скриншот з Threads

Мандзюк уже відреагувала на коментар Кропівіної.

Маємо відповідь від продюсерки "Орла і Решки". Якщо коротко – вони всі клали на українську мову. А саме, якщо вам не подобається вся московита комунікація на офіційній сторінці, то користуйтеся перекладачем. І ще, за словами Нателли Крапівіної, російське лайно – тільки для людей зі смаком. Ну, так самі його і їжте, не тягніть в Україну,

– написала Олена.

Розкритикував перезапуск "Орла і Решки" і репер OTOY на своїй сторінці у Threads. Він сподівається, що людей, які долучилися до цього, не братимуть у жоден "притомний" теле- чи ютуб-проєкт.

Крапівіна ж звинуватила OTOY у хайпі. Продюсерка написала: "Якою мовою був знятий (контент – 24 Канал), такою і публікується", і додала: "Зроби хоч щось корисне в цьому житті, потім поговоримо".

OTOY про перезапуск "Орла і Решки" / Скриншот з Threads

Крапівіна відповіла OTOY / Скриншот з Threads

З відповідей Нателли можна зрозуміти, що вона не бачить жодної проблеми у тому, що продовжує популяризувати російську мову в Україні. Однак насправді у цьому немає нічого дивного.

Річ у тім, що Крапівіна довгий час прожила у Москві. Після початку повномасштабного вторгнення вона писала, що "обожнює" це місто, а Росію назвала своїм домом (Нателла за національністю азербайджанка).

Продюсерка заявила, що в "останні роки в України та Росії було багато проблем" (саме так вона називає війну). Нателла обрала позицію "за мир" та зазначила, що є патріоткою як Росії, так і України.

До речі, на зв'язок вийшов і колишній ведучий "Орла і Решки" Євген Синельников. Він зазначив, що з 2022 року не є співзасновником компанії TeenSpirit, якій належать права на тревел-шоу.

Відповідно, сьогодні я не маю жодного впливу на редакційну політику компанії. Так, "Орел і Решка" – важлива частина мого професійного шляху, і я вдячний за отриманий досвід. Але цей етап для мене був давно завершений,

– підкреслив Синельников.

Телеведучий додав, що нині зосереджений на створенні контенту про українських виробників, розвитку крафтових брендів і підтримці людей, які працюють заради України.

Євген Синельников про перезапуск "Орла і Решки" / Скриншот з Threads

Що відомо про новий сезон "Орла і Решки"?