SHUMEI відверто висловився про "складний характер" Тіни Кароль

У шоу-бізнесі давно ходять чутки про нібито непростий характер Тіни Кароль.

Втім, співак SHUMEI, який неодноразово працював з артисткою, запевняє, що ці розмови не відповідають дійсності. Про це артист розповів у програмі "Ранок у Великому місті".

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SHUMEI та Тіна Кароль записали спільні пісні "Дзвони" та "Стерва", знімали кліпи на ці треки, а також Олег став учасником авторського музичного проєкту артистки "Дім звукозапису". Тож він добре знає, якою Тіна є не лише на сцені, а й у роботі.

SHUMEI спростував чутки про складний характер попдіви та пояснив, що її можуть неправильно сприймати через високі вимоги до себе й оточення.

Вона не є складною людиною. Вона є вимогливою до роботи, це правда, але саме тому вона така успішна. Бо вона працює, і працює дуже багато,

– зазначив Олег Шумей.

"Ранок у Великому місті": дивіться відео онлайн

Раніше, до речі, SHUMEI також коментував чутки про те, що Тіна Кароль нібито є його продюсеркою.