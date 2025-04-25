Привілей білого: які 7 відомих жінок можуть носити білий одяг при зустрічі з Папою у Ватикані

Ватикан, центр Римо-католицької церкви та суверенна держава, має свої правила щодо одягу відвідувачів. Традиційно для папських аудієнцій жінкам належало вдягати довгу чорну сукню з високим коміром і довгими рукавами, а також чорну мантилью (вуаль).

Однак існує особливий протокол під назвою "il privilegio del bianco" (італійською) або "привілей білого". Лише сім католицьких королев та принцес у світі мають право носити білий одяг на офіційних зустрічах із Папою – про кожну з них пише Show 24.

Не пропустіть Скандал не завадив: звинувачений у домаганнях Білоус продовжує працювати у театрі

Так, до переліку жінок, яким дозволено носити білий колір на аудієнції у Папи Римського входять королеви Іспанії Софія (отримала дозвіл у 1975 році) та Летиція (отримала дозвіл у 2014 році). Також такий привілей мають королеви Бельгії Паола (отримала дозвіл у 1993 році) та Матильда (отримала дозвіл у 2013 році).

Папа Римський Франциск зустрівся з королевою Софією, королевою Летицією та королевою Матильдою / Фото Getty Images

Велика герцогиня Люксембурзька Марія Тереза, принцеса Монако Шарлін та принцеса Неаполітанська Марина Доріа теж можуть носити білий одяг на офіційних зустрічах із Папою Римським.

Починаючи з 1980-х років, правила щодо одягу відвідувачів Ватикану стали менш суворими. За Папи Франциска багато перших леді та жінок-лідерів держав почали з'являтись на аудієнціях у менш формальному вбранні різних кольорів. Наприклад, королева Йорданії Ранія з'явилася у 2013 році з білою шаллю на голові, хоча не є католичкою, а Камілла під час зустрічі з Папою була в блідо-золотистій сукні та пальто.



Король Йорданії Абдалла II та королева Ранія зустрілися з Папою Франциском / Фото Getty Images

Водночас попри пом'якшення правил, багато відвідувачів досі дотримуються традиційного дрес-коду з поваги до понтифіка. Хоча кольоровий одяг зараз допустимий, білий все ж не рекомендують вдягати, щоб не порушувати особливий привілей, наданий лише сімом високопоставленим жінкам католицького світу.

Зауважимо, Олена Зеленська двічі мала аудієнцію у Папи Франциска. Про те, який вигляді мала перша леді Україні при зустрічі з Папою Римським – дивіться в нашому матеріалі.