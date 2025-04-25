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Так, з'явився анонс вистави "Небезпечні зв'язки" за твором французького письменника Шодерло де Лакло, постановкою якої займався саме Білоус. Подивитися перформанс можна буде 27 квітня або 8 травня.

Вистава – не про кохання. Вона – про фатальність. Про те, як люди, вдаючи із себе майстрів гри, самі стають її заручниками. Режисер показує, як маніпулятори рано чи пізно стикаються з наслідками. У фіналі ні переможених, ні переможців – є лише правда, що розчавлює,

– йдеться в анонсі.

Цю виставу режисер вперше представив публіці в жовтні 2024 року – ще до того, як проти нього висунули публічні звинувачення в неналежній поведінці.

До того ж слід згадати, що попри звинувачення в харасменті, вистави Білоуса продовжували показувати в театрі без перерв. Так, у квітні глядачі мали можливість відвідати постановки "Кролики Гарві", "Сон літньої ночі" та "Загадкові варіації".

Що відомо про скандал з Білоусом

Скандал довкола викладача та театрального режисера спалахнув у січні 2025 року, коли випускниця КНУТКіТ імені Карпенка-Карог Софія Сапожнік публічно звинуватила режисера в неприйнятній поведінці. За її словами, викладач вимагав від неї інтимні фотографії та намагався втягнути в обговорення сексуальних фантазій.

Після цієї заяви з'явилися анонімні свідчення інших студенток із подібними звинуваченнями. У відповідь керівництво університету тимчасово відсторонило Білоуса від викладання та розпочало внутрішнє розслідування.

10 лютого режисер сам написав заяву з проханням відсторонити його з посади директора та художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру "для уникнення спекуляцій". Відсторонення тривало до 13 березня, після чого Білоус повернувся до роботи.

Директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк під час зустрічі з колективом театру пояснив відсутність правових підстав для звільнення Білоуса. За його словами, відсторонення можливе лише за ухвалою слідчого судді або через такі порушення, як перебування на роботі в нетверезому стані. Оскільки судова ухвала не надходила, а директор театру не є держслужбовцем, правових механізмів для його усунення з посади немає.

Сам Андрій Білоус заперечує звинувачення у сексуальних домаганнях і стверджує, що став жертвою "організованої кампанії".

Варто згадати, що 23 квітня на сайті Київської міської ради з'явилася петиція щодо усунення Білоуса з керівної посади в театрі. Також петиція вимагає звільнення Сергія Анжияка з посади директора Департаменту культури КМДА.

До того ж під КМДА відбулася акція протесту з вимогою звільнити Білоуса.