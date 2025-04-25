Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу "Молодого театра".

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Так, появился анонс спектакля "Опасные связи" по произведению французского писателя Шодерло де Лакло, постановкой которого занимался именно Билоус. Посмотреть перформанс можно будет 27 апреля или 8 мая.

Спектакль – не о любви. Он – о фатальности. О том, как люди, изображая из себя мастеров игры, сами становятся ее заложниками. Режиссер показывает, как манипуляторы рано или поздно сталкиваются с последствиями. В финале ни побежденных, ни победителей – есть только правда, что раздавливает,

– говорится в анонсе.

Этот спектакль режиссер впервые представил публике в октябре 2024 года – еще до того, как против него выдвинули публичные обвинения в неподобающем поведении.

К тому же следует упомянуть, что несмотря на обвинения в харассменте, спектакли Билоуса продолжали показывать в театре без перерывов. Так, в апреле зрители имели возможность посетить постановки "Кролики Харви", "Сон летней ночи" и "Загадочные вариации".

Что известно о скандале с Билоусом

Скандал вокруг преподавателя и театрального режиссера вспыхнул в январе 2025 года, когда выпускница КНУТКиТ имени Карпенко-Карог София Сапожник публично обвинила режиссера в неприемлемом поведении. По ее словам, преподаватель требовал от нее интимные фотографии и пытался втянуть в обсуждение сексуальных фантазий.

После этого заявления появились анонимные показания других студенток с подобными обвинениями. В ответ руководство университета временно отстранило Билоуса от преподавания и начало внутреннее расследование.

10 февраля режиссер сам написал заявление с просьбой отстранить его от должности директора и художественного руководителя Киевского национального академического Молодого театра "во избежание спекуляций". Отстранение продолжалось до 13 марта, после чего Белоус вернулся к работе.

Директор департамента культуры КГГА Сергей Анжияк во время встречи с коллективом театра объяснил отсутствие правовых оснований для увольнения Билоуса. По его словам, отстранение возможно только по решению следственного судьи или из-за таких нарушений, как пребывание на работе в нетрезвом состоянии. Поскольку судебное решение не поступало, а директор театра не является госслужащим, правовых механизмов для его отстранения от должности нет.

Сам Андрей Белоус отрицает обвинения в сексуальных домогательствах и утверждает, что стал жертвой "организованной кампании".

Стоит вспомнить, что 23 апреля на сайте Киевского городского совета появилась петиция об устранении Билоуса с руководящей должности в театре. Также петиция требует увольнения Сергея Анжияка с должности директора Департамента культуры КГГА.

К тому же под КГГА состоялась акция протеста с требованием уволить Билоуса.