Однако существует особый протокол под названием "il privilegio del bianco" (на итальянском) или "привилегия белого". Только семь католических королев и принцесс в мире имеют право носить белую одежду на официальных встречах с Папой – о каждой из них пишет Show 24.

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Так, в перечень женщин, которым разрешено носить белый цвет на аудиенции у Папы Римского входят королевы Испании София (получила разрешение в 1975 году) и Летиция (получила разрешение в 2014 году). Также такую привилегию имеют королевы Бельгии Паола (получила разрешение в 1993 году) и Матильда (получила разрешение в 2013 году).

Папа Римский Франциск встретился с королевой Софией, королевой Летицией и королевой Матильдой / Фото Getty Images

Великая герцогиня Люксембургская Мария Тереза, принцесса Монако Шарлин и принцесса Неаполитанская Марина Дориа тоже могут носить белую одежду на официальных встречах с Папой Римским.

Начиная с 1980-х годов, правила относительно одежды посетителей Ватикана стали менее строгими. При Папе Франциске многие первые леди и женщины-лидеры государств начали появляться на аудиенциях в менее формальном наряде разных цветов. Например, королева Иордании Рания появилась в 2013 году с белой шалью на голове, хотя не является католичкой, а Камилла во время встречи с Папой была в бледно-золотистом платье и пальто.



Король Иордании Абдалла II и королева Рания встретились с Папой Франциском / Фото Getty Images

В то же время несмотря на смягчение правил, многие посетители до сих пор придерживаются традиционного дресс-кода из уважения к понтифику. Хотя цветная одежда сейчас допустима, белую все же не рекомендуют надевать, чтобы не нарушать особую привилегию, предоставленную только семерым высокопоставленным женщинам католического мира.

Заметим, Елена Зеленская дважды имела аудиенцию у Папы Франциска. О том, какой вид имела первая леди Украины при встрече с Папой Римским – смотрите в нашем материале.