Ми вдвох були не праві, – Сімбочка і Parfeniuk розставили крапки над "і" щодо своїх стосунків

Після скандальних інтерв'ю та звинувачень в бік одне одного блогерка Сімбочка і співак Parfeniuk розставили всі крапки над "і". Вони зустрілися і записали відео, в якому розповіли про свої стосунки зараз.

Колишнім закоханим вдалося поговорити. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сімбочки.

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Після розмови Сімбочка та Parfeniuk зійшлися в думці, що їм потрібно спілкуватися заради спільної дитини. За словами співаки, він приїжджає до доньки, а вони з колишньою коханою підтримують нормальні стосунки.

Також Parfeniuk відреагував на звинувачення у домашньому насильстві. Артист наголосив, що він "не насильник".

Сімбочка зізналась, що всі їхні інтерв'ю та дії були зроблені на емоціях.

З обох сторін, що від Іллі, що від мене, це було зроблено дуже емоційно, дуже по-дитячому,

– сказала блогерка.

Parfeniuk зазначив, що вони медійні люди, тож до цих конфліктів стали причетними й прихильники.

Хто кайфанув від цього або навпаки взяв для себе якийсь урок – ми теж будемо раді. Але на майбутнє – не робіть так більше. Ми вдвох були не праві в цих всіх ситуаціях. Я ніколи не підіймав руку на жінок і вихований правильно. Були ситуації, в яких ми обоє поводилися негарно одне до одного. Ці конфлікти можна було вирішити якимось іншим способом. Але ми вдвох дуже крейзі (божевільні – Show 24),

– додав співак.

Сімбочка поділилась, що вони люблять одне одного як батьки та що між ними "залишається людяність". Колишні закохані розуміють, що двоє були неправі в тих чи інших ситуаціях. Блогерка зауважила, що правильно було б сісти та поговорити.

Ілля насправді чудова людина і дуже добра. Ті ситуації, котрі сталися… Був дуже складний період що в мене, що в нього. Він сто відсотків неправий. Насилля над жінками я не толерую. Як я сказала на інтерв'ю, руку на мене не підіймав,

– наголосила Сімбочка.

Скандальні інтерв'ю Сімбочки й Parfeniuk

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Parfeniuk розповів, що Сімбочка погрожувала оприлюднили компрометувальну інформацію на нього. Співак пояснив, що під час стосунків з блогеркою зловживав алкоголем і вживав наркотичні речовини. Каже, що справді "поводився неадекватно", за свою поведінку артисту соромно.

Згодом Сімбочка розповіла про найжорсткішу сварку з Parfeniuk. За словами блогерки, під час вагітності співак хапав її за волосся та за горло, а також принижував.