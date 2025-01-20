Колишня наречена Parfeniuk розповіла про складні стосунки зі співаком і назвала причину розриву

Колишня наречена Іллі Парфенюка, який більш відомий як Parfeniuk, Сімбочка розкрила подробиці їхніх стосунків після розриву. Крім того, блогерка назвала причину розставання зі співаком.

Разом з дочкою Софією Сімбочка зараз проживає в заміському будинку. Вона сама платить за оренду, а також оплачує роботу персоналу, пише 24 Канал з посиланням на проєкт "По хатах".

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За словами блогерки, в перші два місяці після розриву Parfeniuk допомагав фінансово, зокрема оплачував послуги няні та кілька разів купував дочці іграшки. Співак казав, що буде давати 1000 доларів для Софії, але Сімбочка стверджує, що цих грошей не отримувала.

Взагалі ми домовились, щоб він оплачував одну няню. Одну – я, одну – він. Але зараз ми трішечки так розсварилися – з останніх новин. Ми одне одного заблокували,

– розповіла Сімбочка.

Колишня наречена Parfeniuk поділилася, що перед поїздкою у Буковель співак бачився з донькою. Раніше Сімбочка розповідала, що він поїхав у Карпати з новою дівчиною, яка є їхньою спільною знайомою. Артист дізнається, як справи у Софії лише тоді, коли приїжджає, зізналась блогерка.

За три місяці він міг написати три рази: "Як там Софійка?",

– зазначила дівчина.

Сімбочка додала, що Parfeniuk й у няні не розпитує про доньку. На думку блогерки, артист нечасто приїжджає, адже багато працює та має нову кохану.

Сімбочка про стосунки з Parfeniuk: дивіться відео онлайн

Parfeniuk казав, що Сімбочка погана матір

Дівчина також зізналась, що хлопець говорив, що вона погана мати.

Бо у мене іноді вдома бували гості. Я нікуди не виїжджаю, тобто до мене приїжджають, і ми можемо знімати контент у мене вдома. Тобто він каже: "Це для Софійки погано, це для нашої доньки погано. Ти така погана мати, ти з нею не сидиш",

– поділилася блогерка.

Після таких звинувачень Сімбочка дійсно почала вважати себе поганою мамою. У той період вона навіть не могла взяти Софію на руки, адже боялась підійти до доньки. Блогерка винила себе, що сім'я розпалась.

Дуже важко було і працювати. Я не хотіла брати реклами, нічого, ні їсти, ні спати. У мене постійно хтось був вдома. Зі мною просто був, бо у мене ці панічні атаки, мене трясло просто кожну ніч. Я не спала,

– пригадала Сімбочка.

На щастя, зараз ситуація покращилась. Дівчина багато часу проводить з донькою та вважає себе хорошою мамою. На думку Сімбочки, Parfeniuk відсторонився від них, адже вона не змогла бути "берегинею домашнього вогнища". Блогерка зізналась, що дуже сварилася зі співаком.

Сімбочка намагалась врятувати сім'ю, однак артист вважав, що вона "нікудишня сімейна жінка". Водночас дівчина каже, що причина розставання в тому, що він ще "не нагулявся", але сумнівається, що Parfeniuk їй зраджував.