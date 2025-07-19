Відома українська блогерка стала учасницею гурту Kalush: "Тепер мене стане більше"

До складу гурту Kalush приєдналася нова учасниця. Це відома українська блогерка Сімбочка.

Про це дівчина повідомила на своїй інстаграм-сторінці, передає Show 24. Колишня наречена Parfeniuk опублікувала фотографії з учасниками гурту Kalush і поділилась несподіваною новиною з підписними.

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Йо! Це Сімбочка. Апдейт: тепер я в складі гурту Kalush. Попереду багато сцен, багато міст, багато доріг. Тепер мене стане більше – і на афішах, і наживо. Слідкуйте за турами, буде гаряче,

– написала Сімбочка.

Зауважимо, що нещодавно гурт Kalush оголосив тур Україною, який розпочнеться у вересні.

Реакція мережі

У коментарях під дописом підписники вітають Сімбочку з новим етапом у житті:

"Вітаю тебе, красуне".

"Сяй, зірочко, сяй".

"Бачу цю дівчину перший раз. По зовнішньому вигляду взагалі не підходить до гурту, бо не має чогось екстравагантного. Нехай щастить! Дуже цікаво почути спів дівчини в гурті. Чекаю нових пісень".

Однак є й люди, які не задоволені тим, що Сімбочка тепер співатиме в гурті Kalush.

Що відомо про гурт Kalush?