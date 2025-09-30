Блогерка Сімбочка розповіла, що долучитися до гурту Kalush їй запропонував Олег Псюк. Дівчина розкрила умови співпраці з колективом.

Сімбочка зізналась, що не підписувала офіційний контракт з гуртом і не отримує гонорар. Подробицями вона поділилась у шоу "Перепрошую", пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Анни Трінчер.

Сімбочка розповіла, що працює з гуртом Kalush на бартерних умовах.

Вони пишуть мені зараз пісні. Вони створюють той фундамент, з яким я буду виступати. Можливо, я далі піду сольно. А я їм даю піар,

– поділилась вона.

Блогерка додала, що була проти укладання офіційної угоди через минулий негативний досвід.

Сімбочка у шоу "Перепрошую": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Сімбочка повідомила, що стала учасницею гурту Kalush у липні 2025 року. У березні 2026 року блогерка разом з Kalush Orchestra відправиться у тур Америкою, про що колектив повідомив в інстаграмі.

Що відомо про гурт Kalush?