17-річний син Джолі та Пітта закінчив школу: акторка підтримала його на випускному

17-річний Нокс Джолі-Пітт, син голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, закінчив школу.

На випускний, який відбулася 5 червня в Лос-Анджелесі, прийшла його мама. Про це повідомило видання People.

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Так, під час церемонії Джолі сиділа в залі – вона фотографувала свого сина, коли той виступав перед аудиторією.

#AngelinaJolie filming her absolute twin on stage as Knox gives his "epic speech"



Congratulations to knox and Angelina (for being strong) because the last kiddo has now graduated!



Btw, he has a fight after this pic.twitter.com/pZzk5uPkDQ — Dagger ? (@angeltresjolie_) June 5, 2026

Під час своєї промови Нокс несподівано розповів, що того ж вечора братиме участь у поєдинку з муай-тай. Хлопець з усмішкою запросив усіх охочих підтримати його на турнірі Total Sonic Knockout. Як пояснили організатори, це незвичайний захід, який поєднує бойові поєдинки та рейв-вечірку.

Після випускного Нокс дійсно вирушив на змагання. Уже за кілька годин він змінив святковий костюм на боксерські рукавички та вийшов на ринг.

Knox Jolie-Pitt is giving us major déjà vu ... hopping into the ring for a Muay Thai fight that echoes his dad Brad Pitt’s iconic movie "Fight Club" from over 25 years ago!



BACKGRID pic.twitter.com/bQaOlLcVWZ — TMZ (@TMZ) June 6, 2026

Діти Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

У голлівудських акторів шестеро спільних дітей: 24-річний Меддокс, 22-річний Пакс, 21-річна Захара, 20-річна Шайло і 17-річні близнюки Нокс і Вів'єн, у липні їм виповниться 18 років.

Після розлучення батьків у 2016 році стосунки дітей із Бредом Піттом стали напруженими. Хоча актори розійшлися багато років тому, але лише у 2024 році вони змогли остаточно владнати всі питання.

Останніми роками кілька дітей пари відмовилися від прізвища батька. Найгучнішим став вчинок Шайло, яка у 2024 році офіційно прибрала "Пітт" зі свого прізвища. Також прізвище батька не використовують Захара та Вів'єн. За інформацією ЗМІ, старший син Меддокс теж відмовився від нього.