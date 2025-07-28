Не вважаю себе "героєм", – син Грубича показав фото після ампутації та зізнався, як почувається

Син українського телеведучого Костянтина Грубича – Ярослав – після втрати кінцівки на передовій вийшов на зв'язок з українцями. Він показав нові кадри після ампутації.

Крім того, поділився подробицями про свій стан. Повідомляє Show 24 із посиланням на інстаграм-сторінку Ярослава Грубича.

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Військовий подякував усім за підтримку і розуміння. Він зізнався, що не завжди встигає відповідати в соцмережах, бо зараз почувається не дуже добре. До того ж писати лівою рукою – незручно.

Я не вважаю себе "героєм", як багато хто мене називає. Великих подвигів не маю. Але радий, що моя історія надихає інших. Переживаю за поранених побратимів, сумую за загиблими друзями… Треба триматися заради їхньої пам'яті. Я ще не раз згадаю про них,

– написав Ярослав.

Також він повідомив, що наразі особисто не має потреб, однак його підрозділу бракує важливих речей. Тому Ярослав закликав усіх охочих долучитися до збору коштів. Зробити це можна за посиланням.

Що відомо про службу Ярослава Грубича?

У червні телеведучий Костянтин Грубич повідомив, що його син добровільно мобілізувався до Сил оборони України. Рішення було виваженим і добре обдуманим. Сам шоумен зізнався, що дуже важко переживає – так само, як і його дружина.

Минулого тижня Ярослав повідомив, що зазнав серйозного поранення та втратив праву руку. Попереду на нього чекає тривале лікування й реабілітація.